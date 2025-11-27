Se registra balacera en la colonia Roma de la Cuauhtémoc; hay víctimas mortales y fuerte operativo

Durante la tarde de este viernes 27 de noviembre se registró una intensa balacera en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), lo cual provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y peritos de la Fiscalía capitalina.

Información inicial recabada por Pablo Castorena, reportero de adn Noticias, señala que los hechos se registraron en las afueras de un edificio ubicado sobre la calle Aguascalientes, lugar en el que un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue atacado.

¿Qué pasó en la colonia Roma de la CDMX?

Testigos de la balacera que se registró en la colonia Roma, refirieron que fueron al menos seis detonaciones de arma de fuego las que se escucharon en la zona, lo cual generó caos y pánico entre las personas que transitaban por el área referida.

Se dio a conocer que los responsables de la balacera en la Roma, escaparon en un vehículo con dirección a la zona de Periférico Norte, por lo cual elementos de seguridad de la CDMX implementaron un operativo para dar con los responsables, además de que acordonaron la zona.

Reportan un muerto tras balacera en la colonia Roma

Derivado de la balacera que se originó durante la tarde de este jueves 27 de noviembre, se reportó que una persona de aproximadamente 40 años de edad perdió la vida a las afueras del edificio en cuestión.

Al momento, se espera el arribo de peritos de la Fiscalía capitalina, los cuales iniciarán con los trabajos correspondientes.

SSC CDMX emite comunicado tras balacera en la Rooma

Tras varios minutos de que se registrara la balacera en la calle Aguascalientes de la colonia Roma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que fue un custodio de una empresa de traslado de valores, la víctima del ataque registrado en la zona ya mencionada.

El custodio que realizaba recorrido de recuperación y entrega de dinero con dos compañeros más, bajó de la camioneta en la que viajaban y, al ingresar a un inmueble, se aproximaron tres sujetos que le robaron los paquetes de dinero y su arma de cargo, le efectuaron un disparo en la cabeza para después darse a la fuga -se lee en el informe de la SSC CDMX.

