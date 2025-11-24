VIDEO: El aterrador momento en que un conductor atropelló a 5 personas en evento de creadores de contenido
Un encuentro convocado para regalar mercancía desató una trifulca y un atropellamiento masivo en la alcaldía Cuauhtémoc. El ‘Shifu’ teme consecuencias legales.
Lo que comenzó como una convivencia entre seguidores del influencer Adriano Zendejas, conocido como El Maestro Shifu, así como el cantante urbano El Bogueto , terminó en una trifulca y un atropellamiento masivo en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).
Cinco personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil embistiera a la multitud que se había reunido en la Plaza de la República.
El evento, convocado para regalar mercancía y encontrarse con seguidores, atrajo a cientos de jóvenes que saturaron las calles cercanas, lo que provocó afectaciones en la circulación de la colonia Tabacalera y un operativo de emergencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El caos escaló con la llegada de “El Bogueto”
La situación se complicó cuando arribó el cantante El Bogueto , también conocido como Armando Toledo. La multitud, ya desbordada, bloqueó por completo vialidades como avenida Insurgentes y México-Tenochtitlán, lo que impidió incluso que ambos creadores de contenido pudieran llegar al punto acordado.
Testigos refieren que la congregación aumentó rápido y sin control, generando empujones, discusiones y disturbios entre algunos asistentes.
Ataque a un vehículo y atropellamiento masivo
En medio de la tensión, un grupo comenzó a lanzar objetos e insultos alrededor de un automóvil negro que quedó atrapado entre los asistentes. El vehículo fue vandalizado y rodeado por varias personas.
De acuerdo con los reportes policiales, el conductor —atacado por la multitud— aceleró en un intento por huir, arrollando a cinco jóvenes. El momento quedó captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, donde se observa a varias personas siendo impactadas por el vehículo.
Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los lesionados, quienes presentaron heridas dermoabrasivas y policontusiones. Las autoridades confirmaron que ninguna de las víctimas se encontraba en riesgo de perder la vida.
Tres detenidos y sanciones por conductas de riesgo
Elementos de la SSC detuvieron a tres jóvenes que viajaban en el automóvil responsable del atropellamiento: dos de 18 y 21 años, así como un menor de 15. Todos fueron trasladados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.
Durante el operativo, autoridades de tránsito sancionaron conductas consideradas de riesgo y enviaron decenas de vehículos particulares al depósito por infracciones que incluyeron circular por áreas peatonales, transportar más ocupantes de lo permitido y realizar maniobras peligrosas. Una persona más fue arrestada por oponerse agresivamente al retiro de su unidad.
Mientras el caos se desarrollaba, Shifu transmitió en vivo y señaló que el incidente le generaría problemas legales. Afirmó haber sido contactado por funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México debido a su participación en la convocatoria que derivó en los hechos.
