Lunes caótico por paro nacional de transportistas este 24 de noviembre y bloqueos en calles de la CDMX

¡La capital estará llena de caos! Hoy lunes 24 de noviembre los bloqueos no solo prometen paralizar la Ciudad de México (CDMX), sino los 31 estados del país restantes debido al paro nacional de transportistas , que afectará carreteras y calles importantes.

Los transportistas marcharán y bloquearán entradas y salidas de los estados junto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), en exigencia de mayor seguridad en las carreteras, así como del fortalecimiento de la agricultura del país.

Transportistas cansados de la extorsión, la corrupción y la delincuencia en las carreteras [VIDEO] David Estévez, presidente de la ANTAC, aseguró que habrá bloqueos en los 32 estados del país, así como en la franja fronteriza, en exigencia de mayor seguridad en carreteras.

Marcha Nacional para la defensa de los usuarios de Aduanas

A las 11:00 horas, la Asociación Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Aduanas realizarán una marcha que saldrá del Ángel de la Independencia rumbo a su sede ubicada en Avenida Paseo de la reforma No.10, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes están inconformes ante las irregularidades de las aduanas y para manifestar su desacuerdo con las reformas a la Ley Aduanera, por contener multas muy elevadas y diversas disposiciones que afectan a los importantes y a los agentes aduanales.

Mega bloqueo de transportistas y campesinos

A las 11:00 horas, diversas organizaciones de transportistas y campesinos realizarán bloqueos en la CDMX y se concentrarán en la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 28, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Exigen al Gobierno Federal:

El reconocimiento de la agricultura como un asunto de interés nacional

como un asunto de interés nacional La implementación de precios de garantía

La reactivación de la banca de desarrollo rural

La suspensión temporal de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales

Mejora de las condiciones laborales para el sector transportista

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

A las 8:00 horas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petroleros se concentrarán en la Torre de Petróleos Mexicanos, en Avenida Mariana Nacional No.263, colonia Anáhuac I, Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Exigen incremento salarial para los técnicos y profesionistas activos y jubilados de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, bajo las mismas condiciones otorgadas al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

