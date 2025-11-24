¿Vas a salir? Revisa el Hoy No Circula este lunes 24 de noviembre en CDMX y Edomex

Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en más de 20 municipios del Estado de México (Edomex), considerando que Toluca se unió a dicho programa durante este 2025, para que millones de personas más tengan que respetarlo.

En esta ocasión, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha establecido las características de los autos que se deben quedar en casa este lunes 24 de noviembre y serían multados si llegan a sacar su vehículo en este inicio de semana.

Autos que no pueden salir por el Hoy No Circula

De está manera, los autos que tengan:

Holograma de verificación 1 y 2

de verificación Placas con terminación 5 y 6

Engomado color amarillo

Deberán quedarse en casa, así como los autos foráneos, recordando que el programa comienza a aplicar desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que es muy difícil intentar “ engañar ” a las autoridades.

Los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Es así que este año la lista de municipios se hizo mucho más grande, ya que el Valle de Toluca se une al Valle de México para el Hoy No Circula y ahora las entidades donde aplica en el Edomex son:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Santiago Tianguistenco

Xalatlaco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Los autos que se libran del Hoy No Circula

Por otro lado, el mismo programa también establece que hay varios autos que no tienen que preocuparse por el programa, ya que pueden circular todos los días, como lo son:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos de emergencia

Autos de transporte escolar

Autos de personas con discapacidad

Motocicletas

