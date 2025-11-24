¿Vas a salir? Revisa el Hoy No Circula este lunes 24 de noviembre en CDMX y Edomex
Miles de autos serán afectados por el programa del Hoy No Circula al comienzo de la semana y aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles
Recordemos que el programa del Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en más de 20 municipios del Estado de México (Edomex), considerando que Toluca se unió a dicho programa durante este 2025, para que millones de personas más tengan que respetarlo.
En esta ocasión, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha establecido las características de los autos que se deben quedar en casa este lunes 24 de noviembre y serían multados si llegan a sacar su vehículo en este inicio de semana.
Autos que no pueden salir por el Hoy No Circula
De está manera, los autos que tengan:
- Holograma de verificación 1 y 2
- Placas con terminación 5 y 6
- Engomado color amarillo
Deberán quedarse en casa, así como los autos foráneos, recordando que el programa comienza a aplicar desde las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que es muy difícil intentar “ engañar ” a las autoridades.
Los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula
Es así que este año la lista de municipios se hizo mucho más grande, ya que el Valle de Toluca se une al Valle de México para el Hoy No Circula y ahora las entidades donde aplica en el Edomex son:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Santiago Tianguistenco
- Xalatlaco
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Los autos que se libran del Hoy No Circula
Por otro lado, el mismo programa también establece que hay varios autos que no tienen que preocuparse por el programa, ya que pueden circular todos los días, como lo son:
- Autos con holograma de verificación 0 y 00
- Autos eléctricos
- Autos híbridos
- Autos de emergencia
- Autos de transporte escolar
- Autos de personas con discapacidad
- Motocicletas
