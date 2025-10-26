A qué hora es la mega marcha de transportistas en CDMX y en qué calles habrá bloqueos

La mega marcha de transportistas afectará vialidades importantes y provocará bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México, ya que se movilizarán cientos de personas y aproximadamente 8 mil unidades a partir de las 14:00 horas del miércoles 29 de octubre.

Bajo el lema “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, la mega marcha en la que participarán colectivos y sindicatos de transportistas afectará calles de la ciudad, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos por la mega marcha de transportistas?

Se esperan bloqueos en:

Avenida de la República

Paseo de la Reforma

Balderas

Avenida Juárez

5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México-Pachuca

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar la mega marcha?

Periférico Sur y Norte

Circuito Interior

Viaducto Miguel Alemán

Eje 1 Oriente y Poniente

¿Por qué marcharán los transportistas?

Los transportistas de la CDMX piden que costo del pasaje pase de 6 a 14 pesos, como ya se aprobó en el Estado de México . Además, acusan al gobierno de la capital por incumplir su promesa de dar bonos de combustible.

