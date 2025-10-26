inklusion.png Sitio accesible
A qué hora es la mega marcha de transportistas en CDMX y en qué calles habrá bloqueos

Los bloqueos de los transportistas paralizarán varios puntos de la CDMX, ya que se movilizarán más de 8 mil unidades; estas son las alternativas viales.

bloqueos_transportistas_cdmx.jpg
Jesús Arias/adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La mega marcha de transportistas afectará vialidades importantes y provocará bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México, ya que se movilizarán cientos de personas y aproximadamente 8 mil unidades a partir de las 14:00 horas del miércoles 29 de octubre.

Bajo el lema “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, la mega marcha en la que participarán colectivos y sindicatos de transportistas afectará calles de la ciudad, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.

Chóferes de micros en CDMX quieren aumentar tarifas y que sean como en Edomex

[VIDEO] Usuarios de la capital critican postura de los transportistas, debido a las fallas en el servicio y malas unidades; conoce cómo afecta esto a la capital.

¿En dónde habrá bloqueos por la mega marcha de transportistas?

Se esperan bloqueos en:

  • Avenida de la República
  • Paseo de la Reforma
  • Balderas
  • Avenida Juárez
  • 5 de Mayo
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida Hidalgo
  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Autopista México-Pachuca

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar la mega marcha?

  • Periférico Sur y Norte
  • Circuito Interior
  • Viaducto Miguel Alemán
  • Eje 1 Oriente y Poniente
Convocan a marcha contra el Metro CDMX
¿Por qué marcharán los transportistas?

Los transportistas de la CDMX piden que costo del pasaje pase de 6 a 14 pesos, como ya se aprobó en el Estado de México . Además, acusan al gobierno de la capital por incumplir su promesa de dar bonos de combustible.

CDMX
