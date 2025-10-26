A qué hora es la mega marcha de transportistas en CDMX y en qué calles habrá bloqueos
Los bloqueos de los transportistas paralizarán varios puntos de la CDMX, ya que se movilizarán más de 8 mil unidades; estas son las alternativas viales.
La mega marcha de transportistas afectará vialidades importantes y provocará bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México, ya que se movilizarán cientos de personas y aproximadamente 8 mil unidades a partir de las 14:00 horas del miércoles 29 de octubre.
Bajo el lema “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, la mega marcha en la que participarán colectivos y sindicatos de transportistas afectará calles de la ciudad, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc.
¿En dónde habrá bloqueos por la mega marcha de transportistas?
Se esperan bloqueos en:
- Avenida de la República
- Paseo de la Reforma
- Balderas
- Avenida Juárez
- 5 de Mayo
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida Hidalgo
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Autopista México-Pachuca
¿Cuáles son las alternativas viales para evitar la mega marcha?
- Periférico Sur y Norte
- Circuito Interior
- Viaducto Miguel Alemán
- Eje 1 Oriente y Poniente
¿Por qué marcharán los transportistas?
Los transportistas de la CDMX piden que costo del pasaje pase de 6 a 14 pesos, como ya se aprobó en el Estado de México . Además, acusan al gobierno de la capital por incumplir su promesa de dar bonos de combustible.
