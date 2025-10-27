Así inicia la semana con el Hoy No Circula del lunes 27 de octubre

El programa del Hoy No Circula lleva décadas implementado en la Ciudad de México (CDMX) y en la mayoría de los municipios del Estado de México (Edomex), aplicando seis de los siete días de la semana.

En esta ocasión, el lunes 27 de octubre comenzará de manera habitual y habrá miles de conductores que no podrán salir de casa, a menos que quieran arriesgarse a recibir una multa por miles de pesos por no cumplir con el programa.

Los autos que se deben quedar en casa por el Hoy No Circula

De está manera, el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) señala que los autos que no deben salir este lunes son:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma de verificación 1 y 2

De igual manera, es importante recalcar que el Hoy No Circula comienza a aplicar desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que no respeten las normativas establecidas deberán abonar una multa económica de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Actualmente, cada UMA tiene un valor de 113.14 pesos, lo que implica una multa de hasta tres mil 394.20 pesos.

Además de la multa económica, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular (corralón), lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia.

Los autos que sí circulan

Por otro lado, están exentos de la medida los coches:



Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Ambulancias

Vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios

Autos para personas con discapacidad con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público

