Reconocerán el amor que venció al fuego con una medalla de honor póstuma para la abuelita Alicia Matías

Alicia Matías Teodoro, conocida ya como la abuelita Alicia Matías, se convirtió en un símbolo de amor absoluto tras proteger con su cuerpo a su nieta durante la explosión registrada el 10 de septiembre de 2025 bajo el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Edomex. Su sacrificio permitió que la pequeña sobreviviera. Dos meses después, el Gobierno de la CDMX anunció que la familia recibirá una medalla póstuma en su honor.

El reconocimiento se entregará cuando la niña Jazlyn Azuleth regrese de Estados Unidos, donde recibió atención especializada por sus quemaduras. El gesto oficial busca honrar el valor, la entrega y la humanidad de Alicia, cuya historia conmovió al país y reforzó el ejemplo de solidaridad en medio de la tragedia.

¿Qué ocurrió el día de la tragedia?

La explosión de una pipa de gas LP desató un incendio que avanzó con rapidez. Alicia, de 49 años, trabajaba como checadora en una base de camiones cercana. Cuidaba a su nieta cuando el fuego las alcanzó. Sin dudar, cubrió a la pequeña con su cuerpo y caminó hasta un punto seguro para entregarla a un policía que la llevó al hospital. Alicia murió dos días después, pero salvó una vida.

El accidente dejó 32 fallecidos y 99 personas heridas. Su acto se convirtió en el símbolo más conmovedor del desastre.

¿Cómo se encuentra Jazlyn ahora?

Jazlyn, de 2 años, sobrevivió gracias al escudo humano de su abuela. Fue atendida primero en el Centro Médico Siglo XXI y después trasladada por la Fundación Michou y Mau al hospital Shriners en Galveston, Texas. Ahí recibió injertos, cuidados intensivos y rehabilitación.

La niña fue dada de alta el 8 de noviembre. Hoy continúa terapias y se espera su regreso a la CDMX en los próximos días.

¿Qué dice el Gobierno sobre la medalla póstuma?

El Gobierno capitalino anunció el 14 de noviembre que la familia de Alicia recibirá una medalla de honor por su valentía extraordinaria.

Su acto representa lo mejor de nosotros como sociedad, -informaron autoridades.

La ceremonia se realizará en presencia de Jazlyn, quien recibirá la medalla en nombre de su abuela.

