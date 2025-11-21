Metro CDMX hoy: Línea 8 ‘a reventar’ y con servicio lento; otras afectaciones

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) hoy presenta una afluencia alta de personas horas tras regresar de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la movilidad capitalina, transportando a millones de personas cada día. Aquí te decimos cómo está el avance de trenes hoy.

Líneas del Metro CDMX con caos hoy viernes 21 de noviembre 2025

"Línea 8, dirección Garibaldi con mucha demora", "Línea 8 dirección buenavista, más de 15 minutos en espera", "Línea 8, viene muy lento el metro en Iztapalapa", "No es posible 7am y ya están con su porqueria de servicio? Línea 8 parada sin explicación, de verdad que son un servicio nefasto"; son algunos de los comentarios en redes.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/dDI7PPymEc — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 21, 2025

Los usuarios también reportan afectaciones en:



Línea 7 de El Rosario a Barranca del Muerto.

Línea A de La Paz a Pantitlán.

Línea 4 de Santa Anita a Martín Carrera

¿Qué hacer si sufres acoso o agresión en el Metro?

Si sufres acoso o agresión en el Metro CDMX, busca ayuda inmediatamente comunicándote al *765 (Línea SOS Mujeres), 911 o activando las palancas de emergencia y botones de auxilio. También puedes pedir apoyo al personal del Metro o al personal de seguridad. Acude a los módulos Viaja Segura para recibir asesoría y acompañamiento psicológico y legal.

