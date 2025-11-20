Terror en Naucalpan; se registra sismo este jueves 20 de noviembre

Durante la tarde de este jueves 20 de noviembre el Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que se registró un sismo magnitud 2.3 en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Edomex), y el cual fue perceptible en varias colonias de la demarcación así como en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Según con lo señalado por el Sismológico, el movimiento telúrico se percibió a las 16:36 horas de este jueves con una latitud de 19.45 y con profundidad de tan solo 1 km, motivo por el cual algunos ciudadanos reportaron que se “sintió más fuerte”.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:36:04 Lat 19.45 Lon -99.25 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 20, 2025

Reportan réplica de gran magnitud en Naucalpan, Edomex

Luego de que se diera a conocer el primer sismo en Naucalpan, el Sismológico Nacional informó que se registró una serie de réplicas en el mismo municipio mexiquense, pues a las 16:43 se percibió un movimiento telúrico magnitud 2.5 y uno más de 1.6 a las tan solo dos minutos después.

De acuerdo con la información que se ha emitido hasta el momento, no se han registrado afectaciones en la vialidad y zonas aledañas de Naucalpan, sin embargo, se señaló que el sismo se percibió en varias zonas de la alcaldía Azcapotzalco de la capital del país.

SISMO Magnitud 1.6 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 20/11/25 16:45:37 Lat 19.47 Lon -99.25 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 20, 2025

Sismo en Naucalpan fue perceptible en Azcapotzalco

Fueron usuarios de las mismas plataformas de las redes sociales, quienes dieron a conocer que la serie de microsismos que se percibieron en este municipio del Edomex, también generaron movimientos telúricos en varias colonias de la alcaldía Azcapotzalco.

Por otro lado, se señaló que el sismo también fue perceptible en zonas de la Miguel Hidalgo, Toreo, Polanco, además de que un usuario mencionó que en la zona centro de Tlalnepantla se activó una alerta sísmica.

Yo no lo sentí. En Tlalnepantla centro sonó la alerta sísmica — Anha (@anharazug) November 20, 2025

Vale la pena mencionar que varios usuarios han mencionado que tanto el primer sismo como las réplicas, se sintieron dentro de Naucalpan, Azcapotzalco y varias zonas de la alcaldía Miguel Hidalgo.

No se activó la alerta sísmica en CDMX

Pese a los reportes de los fuertes movimientos originados por el sismo, vale la pena mencionar que no se ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país.

