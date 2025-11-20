La propuesta de la alcaldesa Rojo de la Vega tras retirar las figuras del Jardín Tabacalera

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega , generó fuerte polémica en redes sociales tras proponer que las estatuas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara sean fundidas y reutilizadas para elaborar un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre durante un ataque directo.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales digitales, Rojo de la Vega calificó a las figuras históricas como “dictadores y asesinos”, al asegurar que no representan los valores democráticos que deberían destacarse en el espacio público.

Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos.



Una gran idea sería fundirlas y hacerle un homenaje a Carlos Manzo.



¡Viva la resistencia y la libertad! pic.twitter.com/dYfEL6IHmI — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rojo de la Vega asegura que Carlos Manzo merece un homenaje

En contraste, señaló que Manzo merece un reconocimiento por su labor al frente del municipio michoacano, además de la solidaridad que ha tenido la ciudadanía con su caso.

“Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos. Una gran idea sería fundirlas y hacerle un homenaje a Carlos Manzo. ¡Viva la resistencia y la libertad!”, escribió la funcionaria.

Retiro de estatuas en la Tabacalera

Las estatuas de Castro y Guevara fueron retiradas en septiembre de este año del Jardín Tabacalera, una decisión anunciada por la propia alcaldesa. Según información proporcionada por su administración, las esculturas tuvieron un costo aproximado de 600 mil pesos.

Entre informes, choques políticos y retos económicos: así cerró la Comisión Permanente [VIDEO] La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluyó sus trabajos en medio de tensiones entre la oposición y la presidencia de la Mesa Directiva, marcando el inicio de un periodo lleno de desafíos legislativos.

Rojo de la Vega ha defendido la remoción como parte de una reconfiguración del espacio público, en el que —según dijo— no deben mantenerse monumentos que simbolicen regímenes autoritarios. Tras su retiro, las estatuas fueron almacenadas y permanecen bajo resguardo de la alcaldía .

¿Quién fue Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era alcalde independiente de Uruapan desde septiembre de 2024. Su administración destacó por un discurso firme contra grupos delictivos que operan en la región.

El 1 de noviembre, durante el Festival de Velas por Día de Muertos, fue asesinado tras un ataque armado directo en la plaza principal del municipio.

La Fiscalía de Michoacán informó que al menos uno de los agresores fue abatido en el lugar y otros dos detenidos en operativos posteriores. Su muerte provocó movilizaciones ciudadanas, exigencias de justicia y llamados para reforzar la seguridad en la entidad.

Reacciones a la propuesta

La propuesta de la alcaldesa ha dividido opiniones entre usuarios de redes sociales, figuras políticas y colectivos ciudadanos. Mientras algunos consideran el planteamiento como una forma de honrar a un funcionario asesinado en funciones, otros lo interpretan como una declaración que busca polarizar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.