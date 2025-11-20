Jueves de marchas que provocarán bloqueos en la CDMX

Hoy 20 de noviembre de 2025, día en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, habrá severos problemas viales en la Ciudad de México, debido a las marchas y manifestaciones que provocarán bloqueos en calles y avenidas importantes.

¡Histórico! Así se vivió la marcha de la Generación Z en el Zócalo de CDMX [VIDEO] Pese a los histórico, la violencia estalla en la marcha de Generación Z en CDMX; encapuchados confrontan a la SSC, dejan decenas de policías heridos y detenidos.

Marcha de la Generación Z

Se recomienda a los conductores y peatones a evitar Paseo de la Reforma porque la Marcha de la Generación Z , que se concentrará en el Ángel de la Independencia y en la estación del Metro Garibaldi-Lagunilla, de la Línea 8, y que tendrá como destino el Zócalo.

Bajo el lema "México no se rinde, mexicanos al grito de guerra", los manifestantes buscan expresar sus inconformidades respecto a la seguridad y condiciones de vida trabajo. Además, exigen el cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, el cual está orientado a fortalecer contrapesos institucionales y mecanismos de participación ciudadana.

‼️El gobierno exhibió a Edson Andrade, uno de los jóvenes que convocaron a la marcha de la Generación Z. Luisa Maria Alcalde publicó un documento con sus datos, por lo que el joven anunció que saldrá del país por la persecución en su contra❌#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/nDcW3t4f3O — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 20, 2025

¿Qué exige la Marcha de la Generación Z?

Creación de un mecanismo ciudadana de revocación que permita retirar del cargo al presidente o presidenta de México de manera inmediata sin relación procesos electorales y que en caso de revocación, la persona sustituta sea elegida mediante votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso

Prohibición de la injerencia partidista en los procesos políticos

Que se blinde la compra y coacción del voto con supervisión independiente de programas sociales

Una reforma profunda del sistema de justicia, mediante un Consejo Ciudadano

La creación de una nueva estructura de representación popular en ambas Cámaras, eliminando privilegios

La desmilitarización de la seguridad interna y el fortalecimiento de la seguridad local, con auditorías ciudadanas y comités independientes

La integración de voces con "autoridad moral" en los consejos ciudadanos y que se abra un proceso de consulta pública

Marcha del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM

El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM realizará una marcha a las 12:00 de la Facultad de Economía rumbo a la Facultad de Filosofía y Letras.

Exigen un aumento salarial del 100% y un programa de estabilidad laboral y promoción docente, con derecho a definitividad y plazas de medio tiempo y tiempo completo, así como la integración del Programa de Estímulo a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura al salario base de las profesoras y profesores.

Manifestaciones de estudiantes de la UNAM

A las 9:00 de la mañana, estudiantes de la UNAM se manifestarán en Torre de Rectoría de la UNAM , ubicada en Insurgentes Sur No 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Expresarán su inconformidad con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por la inseguridad y malas condiciones de vida.

No se descarta que realicen una marcha al interior de Ciudad Universitaria, así como que se desplacen por diversos medios de transporte hacia el Ángel de la Independencia, con el fin de unirse a la protesta que partirá rumbo al Zócalo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

