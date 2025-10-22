Horario de servicio y operativo en la Línea 9 del Metro por el Gran Premio de México

Debido a que se espera una alta movilidad en el Metro CDMX por el Gran Premio de la Ciudad de México , se aplicará un operativo de seguridad para garantizar que los usuarios no tengan ningún problema para llegar o retirarse del evento.

El Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre, por lo que la Línea 9 es la más viable para asistir a la Fórmula 1.

Fórmula 1 dejará gran derrama económica en México [VIDEO] La Fórmula 1 en México dejará una derrama económica de aproximadamente 17 mil 937 millones de pesos, un aumento del 0.9 por ciento; aseguró la Canaco.

¿Cómo será el operativo en la Línea 9?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) pondrá en marcha un operativo en la Línea 9 , que consistirá en el despliegue de elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas, al Autódromo, por ejemplo Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

La Línea 9 del Metro cuenta con transbordos en Tacubaya con la Línea 7; Centro Médico, con Línea 3; Chabacano con las Líneas 2 y 8; Jamaica con Línea 4; y Pantitlán con las Líneas 1, 5 y A, lo que significa que muchas personas optarán por este medio de transporte para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuál será el horario de la Línea 9 del Metro CDMX?

El horario aplicará de manera normal en la Línea 9, es decir, de 5:00 a 24:00 horas el viernes; de 6:00 a 24:00 el sábado y de 7:00 a 24:00 el domingo.

¿Cuál es la derrama económica que se espera?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, el Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México generará una derrama económica de 20 mil 892 millones de pesos, lo que significa un incremento del 16.46% a comparación del año pasado.

