Marcha de la Generación Z en la CDMX hoy 20 de noviembre

Este jueves 20 de noviembre se llevan a cabo las marchas de la Generación Z en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) y otros puntos del país.

Se espera que los manifestantes comiencen su camino rumbo a la Plaza de la Constitución en punto de las 11:00 horas (tiempo local).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Rutas de la marcha de la Generación Z

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la capital del país habrá dos salidas para esta concentración:



Del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

de la CDMX. De la estación "Garibaldi-Lagunilla", línea 8 del Metro CDMX, al primer cuadro de la capital .

Marcha de Generación Z: Exigen seguridad en todo el país [VIDEO] Miles de personas tomaron las calles en algunos estados de la República para exigir acciones contra la violencia.

Generación Z tendrá concentración en la UNAM

Paralelamente, aunque desde las 09:00 horas, se lleva a cabo una concentración de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Además, se llevarán a cabo concentraciones en otros puntos del país; entre las casas de estudio mencionadas figuran el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Veracruzana y el Tecnológico de Monterrey.

¿Qué pide la Generación Z?

De acuerdo al pliego petitorio que se ha difundido, este grupo tiene exigencias puntuales con el Gobierno de México, específicamente con el Ejecutivo Federal:



Creación de un mecanismo ciudadano de revocación que permita retirar del cargo a la persona titular del Ejecutivo de manera inmediata, sin relación con procesos electorales y que en caso de revocación, la persona sustituta sea elegida mediante votación extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso

que permita retirar del cargo a la persona titular del Ejecutivo de manera inmediata, sin relación con procesos electorales y que en caso de revocación, extraordinaria directa, sin intervención de partidos ni del Congreso Prohibición a la injerencia partidista en los procesos políticos

en los procesos políticos Que se blinde la compra y coacción del voto con supervisión independiente de programas sociales

con supervisión independiente de programas sociales La creación de un organismo ciudadano de transparencia total y un organismo independiente de auditoría, ambos integrados por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios

total y un organismo independiente de auditoría, ambos integrados por académicos, organizaciones civiles y representantes comunitarios Una reforma profunda del sistema de justicia , mediante un Consejo Ciudadano

, mediante un Consejo Ciudadano La creación de una nueva estructura de representación popular en ambas Cámaras, eliminando privilegios

popular en ambas Cámaras, eliminando privilegios La desmilitarización de la seguridad interna y el fortalecimiento de la seguridad local, con auditorías ciudadanas y comités independientes

y el fortalecimiento de la seguridad local, con auditorías ciudadanas y comités independientes La integración de voces con “autoridad moral” en los consejos ciudadanos y que se abra un proceso de consulta pública

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.