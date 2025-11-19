Llena cubetas; anuncian corte de agua en varias colonias de 2 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua CDMX), dio a conocer que en las próximas horas las zonas de la Unidad Habitacional ISSFAM, la lateral de Viaducto Tlalpan y Camino Viejo a San Pedro Mártir, tendrán un corte en el suministro del servicio.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades encargadas de suministrar el agua potable en la capital del país dieron a conocer que también habrá falta de agua en las colonias de El Carmen y El Barrio Santa Catarina de la alcaldía Coyoacán.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía



El personal técnico realizará trabajos de rehabilitación en el pozo ISSFAM el jueves 20 de noviembre a las 8:00 horas, por lo que se suspende su operación.



Se prevé una…

¿Cuándo habrá corte de agua en la alcaldía Tlalpan?

De acuerdo con lo informado por la Segiagua, el corte en el servicio de agua en las zonas de la alcaldía Tlalpan antes mencionadas ocurrirán a partir de las 08:00 horas del próximo jueves 20 de noviembre. Además, se detalló que la falta de suministro terminará con el fin de las reparaciones en el pozo ISSFAM.

En cuanto a las colonias de la alcaldía Coyoacán antes mencionadas, las autoridades capitalinas refirieron que el suministro de agua potable se reestablecerá a partir del próximo viernes 21 de noviembre de este 2025.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la Alcaldía



El Pozo Nuevo Universidad continúa con los trabajos debido a una falla en el equipo de bombeo.



Se prevé una interrupción temporal del servicio en las colonias: El Carmen y El…

¿Por qué hay falta de agua en colonias de Coyoacán?

Vale la pena mencionar que la falta de suministro en las colonias de la alcaldía Coyoacán antes mencionadas, se da debido a los trabajos de reparación en el equipo de bombeo del Pozo Nuevo Universidad.

¿Dónde denunciar fugas y mal servicio de agua en CDMX?

Más allá de las afectaciones por la falta de suministro, la misma Segiagua informó que las y los capitalinos pueden solicitar el servicio de pipas de agua potable completamente gratuitas a través de la llamada Línea H20 marcando al *426.

Es importante mencionar que los servicios son completamente gratuitos dentro de las compañías que administra el gobierno.

