Balacera en Tepito deja dos muertos en la alcaldía Cuauhtémoc

Durante la tarde de este viernes 24 de octubre se registró una importante movilización de elementos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), esto luego de que se reportara una balacera en el barrio de Tepito dentro de la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Primeros reportes dados a conocer, señalan que los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Tenochtitlán y Eje 1 Norte dentro, esto a escasos metros de la estación Lagunilla del Metro de la CDMX.

Escuela no apoyó a Nicole, estudiante golpeada por compañeras en secundaria de Tláhuac [VIDEO] Flor Jiménez, mamá de la estudiante de secundaria que fue golpeada por las compañeras que le hacía bullying, señaló que la escuela no hizo nada para ayudarla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en la colonia Morelos hoy 24 de octubre?

De acuerdo con información obtenida por adn Noticias, derivado de la balacera en Tepito dos hombres perdieron la vida sobre las vialidades de la colonia Morelos antes mencionadas.

Se confirmó que una de las víctimas fue un joven de 23 años de edad, el cual habría sido atacado de manera directa en el punto, así como un adulto de 50 años el cual fue alcanzado por una bala perdida sobre el Eje 1 Norte en la alcaldía Cuauhtémoc.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC tomaron conocimiento de dos personas que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en el #Eje1Norte, en la colonia #Morelos, uno de ellos, un hombre que transitaba en la zona; así como de una mujer que también pasaba en el sitio y… pic.twitter.com/Zskz1YLGNt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

Una mujer resultó lesionada tras balacera en Tepito

De acuerdo con información oficial emitida por la SSC CDMX, más allá de las dos personas que perdieron la vida derivado de la balacera en Tepito, una mujer resultó lesionada en medio de la agresión en la colonia Morelos.

Se señaló que la mujer recibió un impacto de bala en una de sus rodillas, por lo cual tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona para recibir la atención médica oportuna.

Peritos y elementos de la SSC CDMX acordonan el punto

Luego del primer reporte de la balacera en esta zona de la colonia Morelos, elementos de la SSC CDMX y peritos de la Fiscalía arribaron al lugar de los hechos, esto con la finalidad de iniciar con las investigaciones y procesos de rigor.

Tras varios minutos del ataque con arma de fuego, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribaron al lugar de los hechos para iniciar con las averiguaciones pertinentes, así como para realizar el levantamiento de los cuerpos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.