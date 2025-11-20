Restricciones vehiculares del día de la Revolución; así aplica el Hoy No Circula del 20 de noviembre

El programa Hoy No Circula fue creado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el cual, establece un programa semanal que indica los vehículos que no circularán cada día, según la terminación de su placa y el color del engomado que tengan.

Su propósito es disminuir los altos índices de contaminantes en el Valle de México. ¡Importante! En caso de infringir el reglamento puedes ser sancionado, en adn Noticias consulta las placas y autos que descansan en Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), hoy jueves 20 de noviembre del 2025.

Hoy No Circula jueves 20 de noviembre: Vehículos que no podrán transitar

Autos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas de verificación 1 y 2

Estos vehículos deberán respetar la restricción de circulación desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Edomex que participan en el programa.

Estos son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez , Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Vehículos exentos de Hoy No Circula

Autos con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas

Transporte público, escolar, de carga y de personal

Unidades de emergencia y cortejos fúnebres

Transporte para personas con discapacidad y trabajadores de la salud con tarjetón autorizado

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula

Las multas pueden variar entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Además, se puede proceder a la retención del vehículo.

Este programa es parte integral del esfuerzo continuo para mejorar la calidad del aire en una zona altamente poblada como lo es el Valle de México. La ciudadanía debe estar atenta para cumplir con estas regulaciones ambientales que buscan beneficios colectivos.

Las autoridades recomiendan el uso de transporte público o alternativas como bicicletas y caminatas, siempre que sea posible, para contribuir a mejorar la contaminación del aire y reducir el número de vehículos en circulación.

