Bolo Fest 2025: Fecha y hora para ver el desfile navideño de Liverpool en CDMX

La magia de la Navidad regresa a la Ciudad de México (CDMX) con el Bolo Fest 2025. Como cada año, Liverpool organiza este evento que recorre una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Muy pronto se vivirá un ambiente de celebración, colores y felicidad. Se anunciaron las fechas y los horarios oficiales.

¿Cuándo será el Bolo Fest 2025?

La cita está programada para el sábado 29 de noviembre a las 3:00 p.m. Si no estás en la CDMX puedes ver el LIVE del desfile a través de Facebook o YouTube .

Habrá música en vivo y la participación de más de 2 mil 800 artistas que brindarán un espectáculo navideño para las más de 700 mil personas que se espera que asistan al Bolo Fest 2025.

Participarán marcas como:



Mattel: Barbie, Polly Pocket, Thomas & Friends, Hotwheels

Hasbro: Furby

Spin Master: Monster Jam, Paw Patrol, Gabby’s Dollhouse

Disney

Sonic 3

Lego

Sylvanian Families

Bluey

Squishmallows

¿Cómo participar en el Bolo Fest 2025?

Bolo Fest 2025 es totalmente gratuito. Únicamente deberás asistir.

Bolo fest 2025 ruta

La cita es a lo largo de avenida Paseo de la Reforma. El recorrido dará inicio del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

A lo largo del recorrido habrá vallas para dar paso al contingente y garantizar la seguridad de los asistentes.

En el Bolo Fest 2025 se podrá disfrutar de carros alegóricos y enormes figuras inflables que llenarán las calles de la CDMX con personajes típicos de la navidad como Santa Claus.

