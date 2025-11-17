Retrasos en el Metro CDMX hoy 17 de noviembre; puente y reapertura de la Línea 1 cambian movilidad

Este lunes 17 de noviembre, la movilidad en la Ciudad de México presentó afectaciones derivadas del puente por día festivo y de los usuarios que retomaron actividades o que salen a aprovechar de las actividades de la capital.

Aunque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera con horario de día festivo, diversas líneas reportaron retrasos desde primeras horas de la mañana.

¿Hay retrasos esta mañana en el Metro CDMX?

El Metro informó que las líneas 2, 3 y 7 registraron los mayores tiempos de espera debido a la alta demanda de este lunes y que sus estaciones se encuentran cerca de los lugares turísticos de la urbe.

Usuarios reportaron en redes sociales trenes con intervalos de hasta siete minutos, andenes llenos y circulación lenta.

En contraste, el resto de la red operó con tiempos de espera promedio de cinco a seis minutos, de acuerdo con el reporte oficial del STC. Estos fueron los intervalos registrados:



Línea 1: 6 minutos

Línea 2: 6 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 6 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 7 minutos

Línea 8: 6 minutos

Línea 9: 5 minutos

Línea A: 7 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 6 minutos

El horario de día festivo —de 07:00 a 24:00 horas— también influyó en los tiempos de arranque, generando mayor acumulación en los primeros viajes del día.

Reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX

A esto se suma un hecho relevante para la red: la Línea 1 del Metro ya se encuentra completamente abierta, luego de su prolongado periodo de modernización.

La reapertura permite redistribuir a miles de pasajeros que durante meses utilizaron rutas alternas o líneas complementarias, aunque la afluencia acumulada por el puente todavía no permite ver, en su totalidad, cómo quedó la línea.

Metrobús: estaciones cerradas por reencarpetamiento

El Metrobús informó que las estaciones Defensoría Pública y Vocacional 5, pertenecientes a la Línea 4 Sur, permanecen fuera de servicio debido a trabajos de reencarpetamiento.

El resto de la red del Metrobús opera con normalidad, aunque la afluencia también aumentó por las salidas de las familias en el puente; recuerda que por puente, este día el servicio será de las 05:00 a las 00:00 horas.

🔴 Aviso importante.



El día de mañana 17 de noviembre brindaremos servicio en el siguiente horario por día festivo en todas las líneas.



Disfruta tu puente y observa cómo avanza el transporte público

Con la reapertura total de la Línea 1 y la operación con horario festivo, conoceremos cómo funcionará el transporte público durante este lunes.

Las autoridades pidieron a los usuarios anticipar sus trayectos y mantenerse informados sobre la afluencia en tiempo real.

