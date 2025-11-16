¡Histórico! Así se vivió la marcha de la Generación Z en el Zócalo de CDMX

Autoridades federales y de CDMX condenaron la violencia registrada en la marcha convocada por un grupo identificado como Generación Z.

La protesta inició pacíficamente , pero encapuchados derribaron vallas en Palacio Nacional, desatando enfrentamientos con la SSC.

Segob reportó uso de explosivos caseros, cohetones y herramientas contra policías y transeúntes, además pidió mantener vías pacíficas.

El gobierno capitalino registró 17 mil asistentes y detectó un bloque violento de mil encapuchados que provocó daños y agresiones.

El saldo oficial: 60 policías lesionados, 40 hospitalizados, 20 detenidos y 20 remisiones administrativas.

