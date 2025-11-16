inklusion.png Sitio accesible
¡Histórico! Así se vivió la marcha de la Generación Z en el Zócalo de CDMX

Pese a los histórico, la violencia estalla en la marcha de Generación Z en CDMX; encapuchados confrontan a la SSC, dejan decenas de policías heridos y detenidos.

Publicado por: Ximena Ochoa

Autoridades federales y de CDMX condenaron la violencia registrada en la marcha convocada por un grupo identificado como Generación Z.

  • La protesta inició pacíficamente, pero encapuchados derribaron vallas en Palacio Nacional, desatando enfrentamientos con la SSC.
  • Segob reportó uso de explosivos caseros, cohetones y herramientas contra policías y transeúntes, además pidió mantener vías pacíficas.
  • El gobierno capitalino registró 17 mil asistentes y detectó un bloque violento de mil encapuchados que provocó daños y agresiones.
  • El saldo oficial: 60 policías lesionados, 40 hospitalizados, 20 detenidos y 20 remisiones administrativas.

Manifestaciones
CDMX
