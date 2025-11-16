¡Histórico! Así se vivió la marcha de la Generación Z en el Zócalo de CDMX
Pese a los histórico, la violencia estalla en la marcha de Generación Z en CDMX; encapuchados confrontan a la SSC, dejan decenas de policías heridos y detenidos.
Autoridades federales y de CDMX condenaron la violencia registrada en la marcha convocada por un grupo identificado como Generación Z.
- La protesta inició pacíficamente, pero encapuchados derribaron vallas en Palacio Nacional, desatando enfrentamientos con la SSC.
- Segob reportó uso de explosivos caseros, cohetones y herramientas contra policías y transeúntes, además pidió mantener vías pacíficas.
- El gobierno capitalino registró 17 mil asistentes y detectó un bloque violento de mil encapuchados que provocó daños y agresiones.
- El saldo oficial: 60 policías lesionados, 40 hospitalizados, 20 detenidos y 20 remisiones administrativas.
