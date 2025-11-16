¡Hay nueva ruta! Así será el desfile del 20 de noviembre en la CDMX; fecha, horario y qué calles estarán cerradas

Como cada año, en varias entidades del país, pero principalmente en la Ciudad de México (CDMX). Este 2025, se lleva a cabo el desfile del 20 de noviembre en conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Como el día festivo se recorrió tanto en el calendario de la SEP es normal imaginarse que el desfile se llevará a cabo este lunes 17 de noviembre; sin embargo, el gobierno federal anunció que se llevará a cabo el día que corresponde; es decir, el próximo jueves 20 de noviembre. Te contamos todos los detalles de este evento tan significativo para los mexicanos.

¿Cuándo será el desfile del 20 de noviembre 2025?

Como ya es tradición, las Fuerzas Armadas de México llevan a cabo un desfile que conmemora esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Por esta razón, el gobierno mexicano decidió que la fecha del desfile del 20 de noviembre permanece intacta, pese a que el día de asueto se haya recorrido, tanto para trabajadores como para estudiantes.

A través de las redes sociales, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al “115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana" se llevará a cabo en al siguiente fecha:

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: En punto de las 10:00 a.m.

Lugar: Inicia el recorrido en la Plancha del Zócalo capitalino .

¿Cuál será la nueva ruta y las calles cerradas por el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

En el desfile militar del 20 de noviembre participan integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en un espectáculo que combina representaciones históricas con exhibiciones tácticas y demostraciones especiales. Este 2025, las autoridades anunciaron que por primera vez será una ruta distinta que será la siguiente:

El desfile del 20 de noviembre 2025 parte de la Plaza de la Constitución calle 5 de mayo

parte de la Gira en Eje Central para entrar por Avenida Juárez , a un costado del Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez.

para entrar por , a un costado del Palacio de Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez. Cruzará Reforma a la altura de El Caballito y continúa hasta la Plaza de la República donde se encuentra el Monumento a la Revolución.

¿Dónde ver en vivo el desfile del 20 de noviembre 2025?

Al ser un día laboral es probable que no puedas asistir a presenciar el espectáculo en el Zócalo capitalino . Si es tu caso, no te preocupes, porque podrás ver en vivo el desfile del 20 de noviembre, a través de las transmisiones oficiales del Gobierno de México y diversos canales de televisión abierta.

