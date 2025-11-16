La hora a la que abrirá el Metro y Metrobús este 17 de noviembre
¡No te confíes! Los transportes de la CDMX tendrán un horario diferente este lunes debido a que se trata de un día festivo; las bicicletas pueden entrar al Metro, Cablebús y Tren Ligero.
¿Este lunes 17 de noviembre te toca trabajar? No olvides tomar tus precauciones a la hora de quererte trasladar en transporte público, sobre todo si es a través del Metro CDMX o Metrobús, ya que operarán de manera diferente por ser día festivo.
Cuando se trata de fechas de descanso obligatorio el transporte opera menos horas de lo normal y con menos personal para que sus trabajadores también puedan disfrutar de estos días.
¿En qué horarios operará el Metro y Metrobús?
- Metro CDMX: 7:00 a 00:00 horas
- Metrobús: 5:00 a 00:00 horas
- RTP: 5:00 a 00:00 horas
- Trolebús 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: 6:00 a 23:30 horas
- Trolebús Línea 10 (elevado): 5:00 a 00:00 horas
- Azteca (Línea 12): 5:30 a 23:30 horas
- Cablebús: 7:00 a 23:00 horas
- Tren Ligero: 7:00 a 23:30 horas
- Ecobici: 5:00 a 00:30 horas
¿Cómo operará el Tren Ligero?
El servicio de apoyo al Tren Ligero sí operará y lo hará en un horario de 7:00 a 23:30 horas, con el objetivo de que todos los empleados que tengan que laborar ese día puedan llegar a su destino.
¿Qué servicios no operarán
Los servicios de movilidad que no operarán serán ECOPARQ, así como los módulos de control vehicular y licencias de la SEMOVI.Además, hay que mencionar que se permitirá el ingreso con bicicleta al Metro, Cablebús y Tren Ligero.
