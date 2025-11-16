¡Por fin! Reabre totalmente la Línea 1 del Metro CDMX; ¿qué líneas serán remodeladas en 2026?

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) volvió a operar en su totalidad este domingo 16 de noviembre, luego de tres años y 4 meses de cierres escalonados por obras de modernización.

Con la reapertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, el servicio retoma su recorrido completo de Pantitlán a Observatorio, además con ello también concluye el apoyo provisional de RTP que cubría el tramo afectado.

La reapertura marca además un hecho relevante para la movilidad capitalina: por primera vez desde el 3 de mayo de 2021, cuando ocurrió el colapso de la Línea 12, las 195 estaciones del Metro operan de manera simultánea.

Las estaciones que vuelven a abrir este domingo 16 de noviembre

Desde este domingo, a partir de las 11:00 horas, los usuarios pueden volver a utilizar:



Juanacatlán

Tacubaya (con correspondencia a las líneas 7 y 9)

(con correspondencia a las líneas 7 y 9) Observatorio, donde en el futuro se conectará el Tren Interurbano México–Toluca

Con estas aperturas, la Línea 1 deja atrás el esquema provisional que la mantenía operando únicamente entre Pantitlán y Chapultepec.

Línea 1, una modernización que tomó más tiempo del previsto

El cierre inicial ocurrió el 9 de julio de 2022 y el plan del gobierno capitalino —entonces encabezado por Claudia Sheinbaum — contemplaba que el proyecto concluiría a finales de 2023; sin embargo, los trabajos se extendieron por mil 227 días, equivalentes a tres años, cuatro meses y ocho días.

Las obras incluyeron:



Sustitución total de vías

Instalación de sistemas de control y pilotaje automático

Reconstrucción de andenes y remodelación de estaciones

Integración de nuevos trenes de fabricación moderna

Durante el proceso, la línea nunca estuvo completamente cerrada: las autoridades dividieron los trabajos por tramos para reducir el impacto en la movilidad. A lo largo de tres años, distintos segmentos cerraron y reabrieron según avanzaban las remodelaciones.

Cronología de los cierres y reaperturas

Entre los momentos clave destacan:



8 de julio de 2022 : último día con la Línea 1 operando completa

: último día con la Línea 1 operando completa 11 de julio de 2022: cierre del tramo Pantitlán–Salto del Agua

cierre del tramo Pantitlán–Salto del Agua 29 de octubre de 2023: reapertura Pantitlán–Pino Suárez

reapertura Pantitlán–Pino Suárez 10 de noviembre de 2023 : cierre Balderas–Observatorio

: cierre Balderas–Observatorio 13 de septiembre de 2024 : apertura Balderas y Salto del Agua

: apertura Balderas y Salto del Agua 23 de abril de 2025 : apertura Cuauhtémoc–Chapultepec

: apertura Cuauhtémoc–Chapultepec 16 de noviembre de 2025: reapertura del tramo final hasta Observatorio

Lo que viene para el Metro en 2026

La reapertura de la Línea 1 no significa una pausa en las labores del STC. El gobierno de la CDMX adelantó que las próximas intervenciones integrales se realizarán en:



Línea 3 (Indios Verdes–Universidad), con obras previstas para diciembre del próximo año

(Indios Verdes–Universidad), con obras previstas para diciembre del próximo año Línea A , que requiere adecuaciones por riesgos de inundaciones

, que requiere adecuaciones por riesgos de inundaciones Línea 2, que tendrá mantenimiento especial rumbo al Mundial 2026

Estos trabajos están programados para la primera mitad de 2026.

