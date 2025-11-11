¡Toma precauciones! Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano; causas y alternativas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el miércoles 12 de noviembre de 2025 la Línea 1 de la CDMX concluirá su servicio a las 22:00 horas, dos horas antes de lo habitual. Esta medida busca facilitar las pruebas finales antes de la reapertura completa del tramo Observatorio–Pantitlán, programada para el 16 de noviembre.

La decisión forma parte del proceso de modernización integral de la línea más antigua de la red, con el fin de garantizar mayor seguridad, rapidez y eficiencia para los millones de usuarios que la utilizan diariamente.

#TarjetaInformativa El Metro informa que mañana miércoles 12 de noviembre el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas. pic.twitter.com/RcBKKzcY0a — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025

Razón del cierre anticipado

El Metro explicó que el cierre temporal permitirá realizar evaluaciones técnicas y de seguridad en los sistemas de control, señalización y telecomunicaciones entre Pantitlán y Chapultepec.

Durante estas pruebas se simularán operaciones reales con los nuevos trenes, asegurando un funcionamiento óptimo antes de abrir el tramo hasta Observatorio.

Pruebas y mejoras que transformarán la Línea 1

Estas pruebas permitirán integrar 39 trenes de última generación, lo que reducirá los intervalos de espera a solo 2.5 minutos en hora pico.

El proyecto de modernización, iniciado en 2023, sigue estándares internacionales de seguridad y busca ofrecer una experiencia más confiable y cómoda para los usuarios capitalinos.

Impacto para los usuarios y horarios del último tren

El último tren saldrá a las 21:30 horas desde Pantitlán y Chapultepec. Después de ese horario no habrá servicio en esta línea hasta la mañana siguiente.

El Metro recomendó a los usuarios planificar sus traslados con anticipación y consultar los horarios actualizados en su app oficial o sitio web para evitar contratiempos.

Alternativas de transporte y apoyo gratuito de RTP

Para cubrir la demanda nocturna, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un servicio gratuito entre estaciones clave de la Línea 1 a partir de las 22:00 horas.

Los autobuses conectarán los principales puntos del trayecto hasta la medianoche, garantizando movilidad segura y sin costo adicional para quienes presenten su tarjeta del Metro.

Consejos para un viaje sin estrés

El STC recomienda salir con 30 minutos de anticipación, llevar la tarjeta recargada y considerar rutas alternas como el Metrobús Línea 1 o servicios de transporte por app.

Asimismo, se sugiere mantenerse informado a través de @MetroCDMX en redes sociales o mediante las alertas en tiempo real de su aplicación móvil.

