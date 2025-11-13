SEP anuncia megapuente; no hay clases desde el 14 de noviembre y hasta esta fecha

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un megapuente durante noviembre de 2025. A partir del viernes 14, los estudiantes de educación básica suspenderán clases. ¿Cuál es el motivo de esta pausa y cuándo deberán regresar a las aulas?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

SEP: ¿Por qué no hay clases hoy viernes 14 de noviembre?

Este día millones de estudiantes en todo el país no tienen actividades académicas debido a la jornada de descarga administrativa establecida en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 .

Durante esta jornada, los docentes se dedicarán a capturar calificaciones, evaluar el desempeño académico del primer trimestre y preparar la entrega de boletas a madres, padres y tutores.

SEP: ¿Por qué hay megapuente en noviembre 2025?

Aunado a la suspensión de clases por el registro de calificaciones, el lunes 17 es descanso obligatorio por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Fechas clave del megapuente escolar:



Viernes 14 de noviembre: Día sin clases por registro y carga de calificaciones.

Sábado 15 y domingo 16: Fin de semana habitual.

Lunes 17 de noviembre: Descanso oficial por la Revolución Mexicana.

Es decir los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán descanso del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, reanudando clases el martes 18.

Diez días después, el 28 de noviembre, habrá Consejo Técnico Escolar por lo que los estudiantes de nivel básico gozarán de otro día de descanso.

¿Cuándo se entregarán las calificaciones?

Después del megapuente, la SEP tiene programada la entrega de boletas de calificaciones entre el lunes 24 y el jueves 27 de noviembre.

De este modo se dará inicio a las vacaciones de invierno que abarcarán del lunes 22 de diciembre de 2025 al miércoles 7 de enero de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.