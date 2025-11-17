Ni en puente se descansa; bloqueos afectarán la CDMX hoy lunes 17 de noviembre

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada con intensa actividad social, cultural, bloqueos y de movilizaciones hoy lunes 17 de noviembre, día feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Aunque se trata de un día de descanso oficial , las autoridades capitalinas anticipan una alta afluencia en espacios públicos, así como múltiples protestas y plantones que podrían generar afectaciones viales en distintas alcaldías.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Movilizaciones y citas agendadas en Cuauhtémoc y Coyoacán

La alcaldía Cuauhtémoc será la zona más impactada por movilizaciones y plantones, con la presencia de ocho de los 11 campamentos permanentes registrados en la capital.

Además, se contemplan cuatro concentraciones y dos citas agendadas, principalmente en Coyoacán, donde este lunes se llevarán a cabo cuatro protestas relacionadas con temas internacionales y sociales.

Tres de estas concentraciones estarán enfocadas en el conflicto Israel-Palestina , con reuniones programadas en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Una más se realizará para manifestar inconformidades por las mega construcciones del Mundial de 2026 , lo que podría generar tránsito lento en la zona universitaria.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 17 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/oFUe7O5DSL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 17, 2025

Eventos masivos de esparcimiento en varias alcaldías

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pese a las movilizaciones, el día feriado también atraerá una amplia oferta cultural, religiosa y recreativa. En total, se prevén once eventos de esparcimiento en diferentes puntos de la ciudad.

En Tlalpan, se espera uno de los aforos más grandes del día: 60 mil personas acudirá a la veneración de la Reliquia de Primer Grado de San Judas Tadeo en la Parroquia San Judas Tadeo Cuemanco.

La Cuauhtémoc concentrará otros eventos relevantes, entre ellos la 1ª Entrega de Becas a Universitarios en el Zócalo, donde se estima una asistencia de 35 mil personas, además de un concierto en el Auditorio BlackBerry.

La oferta cultural incluye también el espectáculo Cirque Du Soleil: OVO en Iztacalco y la 43ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Miguel Hidalgo. En Iztapalapa, se celebrará la Fiesta Patronal de San Andrés Apóstol, con un aforo estimado de dos mil 500 asistentes.

Marcha de Generación Z: Exigen seguridad en todo el país [VIDEO] Miles de personas tomaron las calles en algunos estados de la República para exigir acciones contra la violencia.

Plantones permanentes: demandas sociales, laborales y políticas

Los once plantones permanentes que permanecen en la ciudad reflejan una diversidad de exigencias sociales y políticas. En Cuauhtémoc destacan protestas por desalojos de predios, demandas laborales de grupos artesanales e inconformidades políticas como el campamento de Resistencia Civil MX frente al Zócalo.

En otras alcaldías, como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán, continúan plantones relacionados con afectaciones por obras, defensa de pueblos indígenas y oposición a desalojos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.