Tras tres años de espera, reabrió completamente la línea 1 del Metro CDMX

La Línea 1 del Metro CDMX reabrió completamente el domingo 16 de noviembre tras 3 años y 4 meses de cierres escalonados por modernización.

Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio

volvieron a operar, concluyendo el apoyo provisional de RTP. Por primera vez desde mayo de 2021, las 195 estaciones del Metro operan simultáneamente .

. Las obras incluyeron sustitución de vías, sistemas de control automáticos, remodelación de andenes y nuevos trenes .

. En 2026 continuarán modernizaciones en las Líneas 2, 3 y A, con enfoque en mantenimiento y prevención de riesgos.

