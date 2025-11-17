inklusion.png Sitio accesible
Tras tres años de espera, reabrió completamente la línea 1 del Metro CDMX

La Línea 1 del Metro CDMX reabre tras 3 años y 4 meses, con 195 estaciones operando y nuevas obras previstas para 2026.

Publicado por: Ximena Ochoa

La Línea 1 del Metro CDMX reabrió completamente el domingo 16 de noviembre tras 3 años y 4 meses de cierres escalonados por modernización.

  • Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio volvieron a operar, concluyendo el apoyo provisional de RTP.
  • Por primera vez desde mayo de 2021, las 195 estaciones del Metro operan simultáneamente.
  • Las obras incluyeron sustitución de vías, sistemas de control automáticos, remodelación de andenes y nuevos trenes.
  • En 2026 continuarán modernizaciones en las Líneas 2, 3 y A, con enfoque en mantenimiento y prevención de riesgos.

