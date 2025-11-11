¿Ya casi? Revelan fotos del avance sobre la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX hasta Observatorio

La ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) ya está en marcha, por lo cual con el paso de los días se han ido revelando nuevas imágenes sobre las excavaciones y construcciones de la también llamada Línea Dorada y la cual estará llegando hasta Observatorio.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el usuario identificado como @SntVTC compartió cómo se ven las obras desde el interior del túnel al que le restan 30 metros de excavación y el cual será el encargado de llegar hasta la zona de Observatorio.

Dentro de las imágenes compartidas se pueden apreciar las maquinarias pesadas, así como las labores de excavación que se están dando frente a la estación Valentín Campa de la misma Línea 12 del Metro CDMX.

En el intertramo de la lumbrera Rosa Roja al frente de la estación Valentín Campa, es dónde falta por concluir la excavación del túnel profundo, que según palabras de las autoridades dadas semanas atrás, se avanza a una velocidad de 1 metro cada 4 semanas aproximadamente.



🧵2/4 pic.twitter.com/cTqSpCXvA4 — Santi VR (SNT Movilidad Urbana) (@SntVTC) November 10, 2025

¿Cómo va la obra en la Línea 12 del Metro CDMX?

A pesar de los avances que se han ido presentando en esta obra del Metro CDMX , el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que los avances han sido mínimos en este tramo de la Línea 12.

En una conferencia de prensa otorgada en octubre pasado, Esteva Medina señaló que el avance diario se mide en centímetros y no en metros como se tenía pensado en un inicio. Se señaló que en promedio, se está logrando un avance de 5.3 centímetros por día, lo cual representa un progreso de metro y medio en cuatro semanas.

¿Cuándo termina la ampliación hasta Observatorio de la Línea 12?

Con el anuncio de la ampliación de esta línea del Metro CDMX , se estipuló que la obra podría terminar a finales de este 2025, sin embargo y tomando en cuenta los retrasos en la excavación, hoy en día no se tiene una fecha concreta de la apertura de este nuevo tramo.

Y es que de acuerdo con las mismas autoridades del SITC, los trabajos se han visto retrasados por temas de seguridad, esto debido a las construcciones que se encuentran por arriba de esta obra que se lleva a cabo desde hace varias semanas.

Anuncian fecha de apertura de la Línea 1 del Metro CDMX

Más allá de los trabajos que se continúan haciendo en la Línea 12 del Metro CDMX, es importante señalar que la Jefa de Gobierno de la capital, Clar Brugada anunció que oficialmente todas las estaciones de la Línea 1 abrirán este próximo domingo 16 de noviembre.

