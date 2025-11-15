Calles cerradas por bloqueos, marchas y rodadas en CDMX hoy sábado 15 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que para hoy sábado 15 de noviembre se tienen previstos 13 bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de la capital, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones ante el cierre de vialidades.

Calles cerradas por bloqueos y marcha

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 10:00 horas en Av. Paseo de la Reforma 342 (Ángel de la Independencia), colonia Juárez; Av. Insurgentes Sur (Glorieta de los Insurgentes), colonia Roma y en Av. Paseo de la Reforma 199 (Glorieta del Ahuehuete), colonia Juárez. Rumbo a la Plaza de la Constitución s/n (Palacio Nacional), colonia Centro Histórico; Lucerna 13, Col. Juárez; en Belisario Dominguez 32, colonia Centro Histórico y en Av. Paseo de la Reforma 21 colonia Juárez.

11:00 horas en Plaza de la República s/n (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.

12:00 horas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro. Rumbo a José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico; en Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero.

Alcaldía Venustiano Carranza

11:00 horas en Belisario Domínguez 32, colonia Centro Histórico.

¿A qué hora habrá rodadas hoy en CDMX?

Además, se tienen previstas rodadas en algunas zonas de la capital:

17:30 horas en Plaza de la República s/n (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera. Rumbo a Leonardo da Vinci 224, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

20:00 horas en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos. Rumbo al Estado de México; Av. Cuitláhuac 3338, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco

20:10 horas en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Cjón. San Nicolás, colonia Merced Balbuena.

20:45 horas en Av. Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar.

Además, habrá eventos culturales y artísticos en el Auditorio BlackBerry, Palacio de los Deportes, Autódromo Hermanos Rodríguez, Frontón México y Auditorio Nacional por lo que habrá tráfico pesado cerca de estos lugares.

