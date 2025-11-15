inklusion.png Sitio accesible
Representante de la Generación Z denuncia al Gobierno de México por ataques contra jóvenes

Juan Carlos Gutierrez reveló en exclusiva para adn Noticias, que el movimiento de la Generación Z no tiene tintes políticos y fue organizado por ciudadanos.

Publicado por: Yael Toribio

  • Este 15 de noviembre saldrá la marcha de la Generación Z en diferentes puntos de la República
  • Jóvenes denuncian intentos de deslegitimar la marcha por el Gobierno Federal
  • Señala que la marcha no tiene tintes políticos
  • Jóvenes fueron los que organizaron la movilización nacional
CDMX
