Representante de la Generación Z denuncia al Gobierno de México por ataques contra jóvenes
Juan Carlos Gutierrez reveló en exclusiva para adn Noticias, que el movimiento de la Generación Z no tiene tintes políticos y fue organizado por ciudadanos.
Publicado por: Yael Toribio
- Este 15 de noviembre saldrá la marcha de la Generación Z en diferentes puntos de la República
- Jóvenes denuncian intentos de deslegitimar la marcha por el Gobierno Federal
- Señala que la marcha no tiene tintes políticos
- Jóvenes fueron los que organizaron la movilización nacional