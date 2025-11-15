Ruta y calles cerradas por la marcha de la Generación Z en CDMX este 15 de noviembre

Este sábado 15 de noviembre en punto de las 11:00 de la mañana saldrá la marcha de la Generación Z , la cual se movilizará desde el Ángel de la Independencia con dirección a la plancha de la Plaza de la Constitución (Zócalo) con la finalidad de visibilizar su descontento con el actual gobierno de México.

De acuerdo con los mismos anuncios emitidos por la movilización, la ruta de la marcha será la siguiente:

Salida del Ángel de la Independencia a las 11:00 de la mañana

Avance sobre Paseo de la Reforma con dirección al Centro Histórico

Continuación del contingente sobre Avenida Juárez

Incorporación por Avenida 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo

La CNTE instala plantón en la Cámara de Diputados [VIDEO] La CNTE instaló un plantón frente a San Lázaro para exigir la derogación de la reforma educativa y mejoras laborales para los docentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas por la marcha de la Generación Z

Más allá de la ruta por la cual se movilizará la marcha de la Generación Z , las calles que se verán afectadas con cierres a la circulación desde minutos antes de las 11:00 de la mañana son las siguientes:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central hasta 5 de Mayo

Calle 20 de noviembre

Pino Suárez

Es importante mencionar que se prevé que el contingente, en el cual se han sumado diferentes colectivos de madres buscadoras y personal de salud, llegue a las 13:00 horas al Zócalo de la Ciudad de México para continuar con sus consignas contra el gobierno actual en el país.

#PrecauciónVial | Prevista marcha alrededor de las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia Plaza de la Constitución. Posible ruta: Av. Chapultepec, Av. Juárez y 5 de Mayo. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/JTFORbGA72 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

Alternativas viales por la marcha de la Generación Z

Para evitar las afectaciones a la vialidad por la movilización de la Generación Z , madres buscadoras y demás contingentes, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) informó que como alternativas se pueden utilizar las siguientes vialidades:

Eje 1 Norte y Oriente

José María Izazaga

Fray Servando y Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Recomendaciones para acudir a la marcha de la Generación Z

Vale la pena mencionar que la movilización invitó a las personas que vayan a participar en la marcha a acudir vestidos de blanco y de forma pacífica.

Además, señalaron que en caso de presentarse actos de violencia dentro del contingente, serán realizados “por gente ajena al movimiento”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.