¡Se les acabó! Ahora sí los estacionamientos se harán responsables de los daños a tu auto

Para cuidar su auto muchos automovilistas deciden pagar para dejarlo en un estacionamiento público ; sin embargo, regularmente se encuentran con un letrero en el que se lee: “No nos hacemos responsables de daños parciales o totales de su auto”. ¿Lo has visto?

Entonces, ¿para qué dejarlo dentro de un estacionamiento? podría parecer un gasto inútil. Y aunque no lo creas, a pesar de lo que diga su letrero los estacionamientos públicos sí tienen la obligación de responder por daños a los autos que resguardan. Te contamos los detalles.

¿Qué responsabilidad tiene un estacionamiento si chocan mi carro?

Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México puso en la mesa de discusión este tema. Los legisladores locales solicitaron a las 16 alcaldías, a la Secretaría de Movilidad (Semovi) y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) revisar los lineamientos que regulan los estacionamientos públicos, para verificar que existan tarifas justas y garantizar que estos establecimientos asuman su responsabilidad en caso de siniestro tal y como lo establece la ley ya existente.

Aunque los estacionamientos tengan su acostumbrado letrero en la entrada, es importante que los automovilistas sepan que ya existen ciertas medidas en vigor que deben de cumplir:

Cobro por fracciones: Cada alcaldía determinará el costo por tiempo de uso del estacionamiento.

Cada alcaldía determinará el costo por tiempo de uso del estacionamiento. Seguro de responsabilidad civil o fianza: En caso de daños, robo o pérdida parcial o tota l, el estacionamiento deberá contar con un seguro o una fianza que cubra los desperfectos.

En l, el estacionamiento deberá contar con un seguro o una fianza que cubra los desperfectos. Cobertura asegurada : Bicicletas hasta $51,870 pesos, motocicletas: hasta $207,480 pesos y automóviles : hasta $933,660 pesos

: Bicicletas hasta $51,870 pesos, motocicletas: hasta $207,480 pesos y Supervisión obligatoria: El Congreso de la CDMX verificará que todos los estacionamientos cuenten con un seguro vigente. De no hacerlo, se aplicarán sanciones administrativas conforme a la fracción IV del artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Los legisladores de la CDMX han solicitado esta revisión ya que se estima que 6 de cada 7 estacionamientos públicos operan sin cumplir con la normativa en vigor. Así que los legisladores locales buscarán reforzar la supervisión y el cumplimiento.

Así que si chocan tu carro dentro de un establecimiento público importante que sepas que sí deben responder por daños o robos ocurridos dentro de sus instalaciones.

¿Qué debo hacer si me chocan y el estacionamiento no quiere responder?

Si te llegan a chocar tu carro dentro de un estacionamiento y se niegan a responder por los daños, puedes presentar una queja ante la Profeco, ya que esta dependencia tiene la autoridad para sancionar al establecimiento.