Metro CDMX hoy 14 de noviembre: Línea 7 colapsada en plena hora pico

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), uno de los medios de transporte más importantes de la capital, enfrenta diariamente desafíos relacionados con el alto flujo de pasajeros, lo que ocasiona retrasos y afecta diversas estaciones a lo largo de sus líneas.

Usuarios reportan a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones hoy viernes 14 de noviembre de 2025, particularmente en rutas como la Línea 3 y Línea 7.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes de todo el sistema se encuentra entre los seis y siete minutos.

¿Viajas en el Metro CDMX hoy? Checa todos los detalles y toma precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Còmo avanza el Metro CDMX hoy viernes 14 de noviembre 2025?

"¿Saben si pasó algo en la Línea 3? Zapata está llenísimo y tiene rato que no pasa ningún metro dirección Indios Verdes", "10 min en rosario. Sin información precisa ni verídica", "Lìnea 3 tenemos mas de 10 min esperando y nada!!", "Ya hay un plan de acción para que el servicio no falle todos los días Adrian Rubalcava y cuándo se notará el resultado?"; se lee en los comentarios de X.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/2orPZnmdvJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 14, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

Usuarios reportan un retraso considerable en la Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto, presenta un retraso considerable que se presenta desde que abrieron, de acuerdo a la información oficial el avance entre trenes es de seis minutos, sin embargo, usuarios afirman que tarda hasta 10 minutos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/llVUVFaERf — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 14, 2025

Hoy No Circula viernes 14 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial , la restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas. Este viernes deben suspender su circulación los vehículos con:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.