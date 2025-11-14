Duerman abrigados; activan alerta naranja por frío extremo y heladas en estas alcaldías de CDMX
La SGIRPC informó que la alerta naranja por el frío de hasta 3 grados centígrados se activó en 5 alcaldías de la CDMX hasta las 08:00 horas del 15 de noviembre.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), activó la alerta naranja por frío extremo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las cuales sufrirán por heladas y bajas temperaturas de entre los 1 y los 3 grados centígrados durante las primeras horas del sábado 15 de noviembre.
A través de un comunicado publicado en las plataformas oficiales de las autoridades de Protección Civil, se señaló que la alerta naranja por bajas temperaturas se mantendrá activa desde las 00:00 a las 08:00 horas de la fecha antes mencionada, por lo cual se recomendó extremar precauciones.
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX
Más allá de las demarcaciones que estarán bajo riesgo por el frío extremo que se sentirá en la CDMX, la misma SGIRPC dio a conocer que en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas hasta las 08:00 horas.
Dentro de un comunicado publicado en sus diferentes plataformas de las redes sociales, se señaló que este sábado 15 de noviembre se sentirán temperaturas mínimas de entre los 4 y los 6 grados centígrados en las demarcaciones antes mencionadas.
Recomendaciones para evitar afectaciones por bajas temperaturas
Más la de la alerta emitida por los pronósticos de bajas temperaturas en la capital del país, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades y demás daños asociados con las bajas temperaturas en la CDMX.
Estas recomendaciones son:
- Proteger a menores de edad y personas adultas mayores con cobijas y chamarras contra el frío
- Usar crema para mantener hidratada la piel y protegerla del frío
- En caso de usar calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para evitar accidentes fatales
- Mantener actualizado el esquema de vacunación de las personas
Recomendaciones contra el frío para mascotas
En cuanto a las mascotas, las autoridades recomendaron las siguientes indicaciones:
- No cortar demasiado el pelo
- Colocar abrigos si es necesario
- Corroborar que se cuenten con todas las vacunas
- Ejercita a las mascotas en casa con juegos
- Limita los baños
