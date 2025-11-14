Duerman abrigados; activan alerta naranja por frío extremo y heladas en estas alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), activó la alerta naranja por frío extremo en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las cuales sufrirán por heladas y bajas temperaturas de entre los 1 y los 3 grados centígrados durante las primeras horas del sábado 15 de noviembre.

A través de un comunicado publicado en las plataformas oficiales de las autoridades de Protección Civil, se señaló que la alerta naranja por bajas temperaturas se mantendrá activa desde las 00:00 a las 08:00 horas de la fecha antes mencionada, por lo cual se recomendó extremar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX

Más allá de las demarcaciones que estarán bajo riesgo por el frío extremo que se sentirá en la CDMX, la misma SGIRPC dio a conocer que en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas hasta las 08:00 horas.

Dentro de un comunicado publicado en sus diferentes plataformas de las redes sociales, se señaló que este sábado 15 de noviembre se sentirán temperaturas mínimas de entre los 4 y los 6 grados centígrados en las demarcaciones antes mencionadas.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15/11/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @TlahuacRenace, @A_VCarranza

y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Dec8M8j7bI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 14, 2025

Recomendaciones para evitar afectaciones por bajas temperaturas

Más la de la alerta emitida por los pronósticos de bajas temperaturas en la capital del país, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades y demás daños asociados con las bajas temperaturas en la CDMX.

Estas recomendaciones son:

Proteger a menores de edad y personas adultas mayores con cobijas y chamarras contra el frío

Usar crema para mantener hidratada la piel y protegerla del frío

En caso de usar calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada para evitar accidentes fatales

Mantener actualizado el esquema de vacunación de las personas

Recomendaciones contra el frío para mascotas

En cuanto a las mascotas, las autoridades recomendaron las siguientes indicaciones:

No cortar demasiado el pelo

Colocar abrigos si es necesario

Corroborar que se cuenten con todas las vacunas

Ejercita a las mascotas en casa con juegos

Limita los baños

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.