Lanzan vacantes en CDMX: empleo de hasta 40 mil al mes con estos requisitos

¿Estás en busca de trabajo? A través del Periódico de Ofertas de Empleo de la Ciudad de México (CDMX) se dieron a conocer nevas vacantes laborales que ofrecen sueldos de hasta 40 mil pesos mensuales.

Habrá una jornada de reclutamiento presencial con vacantes para diferentes perfiles, incluyendo puestos que no requieren experiencia previa. En adn Noticias te presentamos todos los detalles.

Trabajo en noviembre 2025 en CDMX

El Servicio Nacional de Empleo en la capital y de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX cuenta con 2 mil 995 vacantes activas en distintos sectores y niveles de experiencia, con sueldos que van desde 8 mil hasta 40 mil pesos mensuales. Las oportunidades laborales están distribuidas en las 16 alcaldías.

Hay puestos en ventas, atención al cliente, limpieza, transporte, administración, tecnología y más.

Descarga el Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México, corresponde a la primera quincena del mes de noviembre, donde encontrarás 2 mil 995 oportunidades laborales en diversas áreas.



¿Dónde hay vacantes de empleo en CDMX?

La cita para los interesados es el viernes 14 de noviembre de 2025. El evento de reclutamiento se realizará en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Dirección: Módulo de Atención de la STyFE, ubicado en Calzada San Antonio Abad número 32, en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Si lo prefires también puedes realizar lo siguiente y sin tener que salir de casa:



Localiza la vacante adecuada a tu nivel de escolaridad.

Identifica la alcaldía política donde se ubica la plaza de trabajo vacante.

Anota el ID de la vacante y regístrate en la liga correspondiente; puedes acceder escaneando el código o entrando al enlace de la vacante.

Espera a que el personal se ponga en contacto contigo.

Para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación actual, estas vacantes representan una oportunidad significativa. No te olvides de participar.

