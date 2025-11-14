Bloqueos, marchas y rodadas provocarán cierres viales en varias alcaldías hoy

En la CDMX habrá marchas, bloqueos y rodadas en diferentes alcaldías, además, como se lleva a cabo el Buen Fin 2025 habrá más tráfico de lo normal, por ello, en adn Noticias te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones y no te quedes varado en el tráfico.

Marchas y bloqueos en CDMX hoy

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5 ) se tienen previstos 3 bloqueos y una marcha, por lo que las vialidades afectadas serán:

La Comunidad Estudiantil de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una marcha a las 12:00 horas en la Escultura “Los Bigotes” ubicada en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a cabo una manifestación durante el día en la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

El Colectivo "LLECA- escuchando la calle" realizará una concentración a las 10:00 horas en Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicado en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Colectivo "Génesis" mantendrá una concentración en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México James Sullivan No. 133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc .

Rodas ciclistas en CDMX

También se llevarán a cabo rodadas en People for Bikes “Polanco”, ubicado en Goldsmith No. 53, colonia Polanco III Sección a las 07:20 horas.

La Tribu Ciclista Xochimilco llevará a cabo una rodada a las 19:00 horas en Av. 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 20:00 horas, Ultra Fondo a Acapulco "Roma Biker" se reunirá en Parque México, Av. México s/n, colonia Hipódromo rumbo a Acapulco, Guerrero.

Además, es importante que tomes en cuenta que se llevará a cabo el Corona Capital 2026 a partir de las 14:00 horas y se prevé un aforo de 120 mil personas por lo que las zonas aledañas al Estadio GNP tendrán carga vehicular.

