¿Serán de tigre? CDMX regalará cobijas y alimentos durante la temporada de frío

Ante el descenso de temperaturas en la Ciudad de México (CDMX) durante este otoño-invierno 2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en los próximos días comenzará la distribución totalmente gratis de cobijas, alimentos y bebidas calientes para apoyar a las y los capitalinos.

La medida busca proteger la salud y el bienestar de los habitantes durante los meses de frío. Recordemos que el pasado lunes 10, una masa de aire ártico provocó que las temperaturas descendieran por debajo de los 15 grados en México. En este contexto, resulta fundamental implementar medidas para cuidar la salud de adultos mayores, menores y personas en condiciones desfavorables.

¿En dónde dan cobijas gratis en CDMX?

Las entregas se realizarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad con el fin de llegar a quienes más lo necesitan, contribuyendo a reducir los riesgos asociados al frío extremo.

En rueda de prensa, la morenista, informó que se llevarán a cabo 300 jornadas de atención ciudadana, con la entrega de más de 150 mil cobijas y alimentos calientes, así como acciones específicas dirigidas a la población en situación de calle.

¿Cuándo reparten las cobijas y cómo recibir una gratis?

"El 15 de noviembre arrancamos ya nuestra jornada de cuidar a la población, en esta temporada invernal", dijo.

¿Cuántos frentes fríos habrá en 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre y se mantendrá hasta mayo, tiempo en el que se espera que se formen alrededor de 48 frentes fríos.



Noviembre: 6

Diciembre: 7

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

Con la llegada de los frentes fríos ❄️, las heladas pueden afectar los cultivos y el trabajo de muchas familias campesinas 🌽. Infórmate sobre los avisos del @conagua_clima y la #CNPC para proteger tus siembras y reducir riesgos en el campo. 🌾

