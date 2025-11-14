Hoy No Circula CDMX y Edomex: Estos carros no podrán salir de casa este viernes 14 de noviembre

El Hoy No Circula viernes 14 de noviembre aplica para autos con placas 9 y 0, engomado azul, holograma 1 y 2 y para todos los vehículos que no poseen verificación vigente. A continuación, en adn Noticias, te explicamos qué autos no circulan hoy, qué vehículos están exentos, en qué municipios del Edomex aplica y cómo funcionan la verificación, las multas, los foráneos y la reposición de placas.

¿Qué autos no circulan el viernes 14 de noviembre?

El programa Hoy No Circula 14 de noviembre establece que no circulan:



Vehículos con placas 9 y 0

Engomado azul

Hologramas 1 y 2

Autos sin verificación vigente

Estas son las placas que no circulan hoy viernes 14 de noviembre y deben detener su circulación durante el horario establecido.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Están exentos:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Transporte de carga con permiso

Vehículos de emergencia y seguridad pública

Vehículos que transportan personas con discapacidad

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula CDMX y Edomex opera en los siguientes municipios:

Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Horarios en que no aplica el Hoy No Circula

La restricción opera de 5:00 a 22:00 horas.

Fuera de ese horario, los vehículos sí pueden circular.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por el Hoy No Circula va de 20 a 30 UMA, entre $2,171 y $3,257 pesos. También puede haber remisión al corralón.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Los autos foráneos deben obtener holograma exento. Si no lo tienen:

No circulan de lunes a viernes de 5:00 a 22:00

Deben cumplir verificaciones especiales para evitar sanciones

Fechas de verificación y reemplacamiento en CDMX

Calendario de verificación:



Engomado azul (9 y 0): enero-febrero y julio-agosto

Engomado amarillo (5 y 6): septiembre-octubre

Engomado rosa (7 y 8): octubre-noviembre

Engomado rojo (3 y 4): noviembre-diciembre

El reemplacamiento depende de la terminación de placa definida por SEMOVI

¿Qué puedo hacer si perdí o me robaron mis placas en CDMX?

Debes:



Levantar denuncia digital ante la Fiscalía CDMX

Solicitar reposición en SEMOVI con identificación y tarjeta de circulación

