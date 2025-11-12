¡Evita el caos! Calles cerradas por el paro nacional de la CNTE este 13 y 14 de noviembre en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) convocaron a un nuevo paro nacional este próximo jueves 13 y viernes 14 de noviembre, por lo cual algunas vialidades de la Ciudad de México (CDMX) como Congreso de la Unión, se verán afectadas por cierres y bloqueos.

A través de un comunicado oficial emitido la misma Coordinadora, se señaló que el megaplantón en al menos 20 estados de la República, fue convocado por las secciones 9, 10, 11 y 60, las cuales han denunciado un incumplimiento en los acuerdos que llegaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en junio pasado.

Integrantes de la CNTE bloquean la colonia Centro en CDMX [VIDEO] Integrantes de la CNTE realizan un bloqueo sobre José María Izazaga a la altura de Isabel la Católica en la colonia Centro; se registra fuerte afectación vial.

Calles afectadas en CDMX por el paro nacional de la CNTE

De acuerdo con lo anunciado por el personal de la CNTE , el paro nacional afectará a varias vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), pues se prevén afectaciones en las siguientes avenidas y calles principales:

Calles y avenidas aledañas al Zócalo de la CDMX como Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 20 de noviembre, Isabel La Católica, 5 de febrero y demás

Avenida Congreso de la Unión

Toma simbólica de casetas de peaje que conectan con la CDMX

Estados de México en donde habrá paro de la CNTE

Más allá de la Ciudad de México, se prevén afectaciones en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Oaxaca.

Por otro lado, también se convocaron a movilizaciones en entidades como Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Estado de México (Edomex), Veracruz, Yucatán y Zacatecas, esto por la convocatoria del paro nacional de algunas secciones de la CNTE .

¿Por qué volverán a bloquear calles los integrantes de la CNTE?

Es importante mencionar que el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se da con la finalidad de que se reinstalen las mesas centrales entre la CNUN de la CNTE y la misma presidencia de la República para la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

Por otro lado, también buscan la reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la coordinadora, así como mayor presupuesto para la educación, salud y seguridad social.

