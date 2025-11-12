inklusion.png Sitio accesible
Comienzan a llegar peregrinos a la Basílica de Guadalupe previo al 12 de diciembre

Decenas de peregrinos comenzaron a llegar a las afueras de la Basílica de Guadalupe en la alcaldía GAM por motivos de las celebraciones del 12 de diciembre.

Publicado por: Yael Toribio

  • Los peregrinos comenzaron a llegar a la Basílica de Guadalupe este 12 de noviembre
  • Se comienzan a concentrar en las inmediaciones del recinto por motivos del Día de la Virgen de Guadalupe
  • Como cada año, se espera la llegada de miles de peregrinos de diferentes partes del país
  • La alcaldía GAM de la Ciudad de México, iniciará con los protocolos de seguridad correspondientes
CDMX
