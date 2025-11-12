Metro CDMX: Estas líneas presentan retrasos y caos hoy miércoles 12 de noviembre

Amanece en la capital y los ciudadanos se comienzan a movilizar. Hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en adn Noticias realizamos el monitoreo del avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que tomes previsiones y llegues a tiempo a tus compromisos.

Estamos a mitad de semana y te recomendamos salir de tu casa con tiempo, ya que comienza la "hora pico" y el Metro de la CDMX presenta retrasos y saturación de pasajeros en las líneas.

Asimismo te recordamos que el acceso al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX es únicamente con Tarjeta de Movilidad Integrada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Avance de trenes en el Metro CDMX hoy miércoles

La mañana de este miércoles se registra alta afluencia y espera entre trenes de hasta 6 minutos en varias líneas del Metro de acuerdo con el reporte oficial.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/kg6aYp96Mm — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025

¿Qué líneas y estaciones del Metro CDMX están presentando retrasos hoy?

En contraste al reporte de Avance de Trenes, usuarios del Metro señalan en redes sociales retrasos en la llegada de trenes, saturación de usuarios en los andenes y marcha lenta, principalmente en las líneas A, B, 3 y otras.

"10 minutos parados entre estacion Tepalcates y Canal de San Juan en la línea A, ¿ahora que paso?", "¿Otra vez está en revisión algún metro de la línea A? Porque no pasan los metros, llevamos 10 minutos esperando", "¿Por qué va tan lenta la L3?"; se lee en los comentarios.

Otra problemática señalada por los usuarios es que, durante la temporada de frío, los ventiladores permanecen encendidos a máxima potencia, mientras que en época de calor no ocurre lo mismo.

"¿Podrían suspender el sistema de aire acondicionado en horarios matutinos?", "Hasta parece burla. Cuando hace calor apagan los ventiladores y ahora que hace frío los encienden a todo lo que da".

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.