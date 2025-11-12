Marchas y bloqueos provocarán cierres viales en varias alcaldías hoy
Si eres automovilista y no quieres quedarte varado en el tráfico, te decimos dónde habrá cierres viales por manifestaciones este miércoles para que tomes previsiones.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que hoy 12 de noviembre se llevarán a cabo bloqueos , manifestaciones y rodadas en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX este miércoles
Alcaldía Benito Juárez
08:00 horas en Av. Universidad 1200, colonia Xoco.
Alcaldía Álvaro Obregón
09:00 horas en Av. Revolución 1508 , colonia Guadalupe Inn rumbo a Av. Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel.
09:45 horas en Av. Barranca del Muerto 280, colonia Guadalupe Inn.
13:00 horas en Av. Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn.
Alcaldía Cuauhtémoc
09:30 H en Ignacio Mariscal 59, colonia Tabacalera.
10:00 horas en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.
11:00 horas en Emilio Dondé y Enrico Martínez, colonia Centro.
13:00 horas en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.
Alcaldía Coyoacán
14:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
Durante el día en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria .
¿Cuánto cuesta y cómo realizar una verificación vehicular extemporánea en CDMX?
Aquí puedes conocer todos los pasos a seguir para realizar una verificación vehicular extemporánea en CDMX y cuál es el costo de la multa por dicho trámite.
¿En qué zonas de CDMX habrá rodadas hoy?
Además, se tienen programadas rodadas en:
Alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
06:50 en People For Bikes “Roma”, ubicado en Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.
21:00 horas en la Alameda Central y en Parque México, Av. México s/n, colonia Hipódromo.
07:20 en Parque Aztlán ubicado en Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección.
Alcaldía Tlalpan
07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.
Alcaldía Gustavo A. Madero
20:00 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.
20:15 en Planetario Luis Enrique Erro , Av. Wilfrido Massieu No. 394, colonia Nueva Industrial Vallejo.
20:35 en Parque María Teresa (Parque de los Cocodrilos), Granate s/n, colonia Estrella.
Alcaldía Coyoacán
20:45 en Escuela Secundaria Diurna N° 101 "Ludwig Van Beethoven", Miramontes y Sta. Ana s/n, colonia Avante.
⚠🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 12 de noviembre 2025, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.— C5 CDMX (@C5_CDMX) November 12, 2025
#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX 👀 #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/nzVckOCG4u
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.