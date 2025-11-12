Marchas y bloqueos provocarán cierres viales en varias alcaldías hoy

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX dio a conocer que hoy 12 de noviembre se llevarán a cabo bloqueos , manifestaciones y rodadas en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones y buscar alternativas viales.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX este miércoles

Alcaldía Benito Juárez

08:00 horas en Av. Universidad 1200, colonia Xoco.

Alcaldía Álvaro Obregón

09:00 horas en Av. Revolución 1508 , colonia Guadalupe Inn rumbo a Av. Insurgentes Sur 2417, colonia San Ángel.

09:45 horas en Av. Barranca del Muerto 280, colonia Guadalupe Inn.

13:00 horas en Av. Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn.

Alcaldía Cuauhtémoc

09:30 H en Ignacio Mariscal 59, colonia Tabacalera.

10:00 horas en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro Histórico.

11:00 horas en Emilio Dondé y Enrico Martínez, colonia Centro.

13:00 horas en Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores.

Alcaldía Coyoacán

14:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Durante el día en Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria .

¿En qué zonas de CDMX habrá rodadas hoy?

Además, se tienen programadas rodadas en:

Alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

06:50 en People For Bikes “Roma”, ubicado en Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte.

21:00 horas en la Alameda Central y en Parque México, Av. México s/n, colonia Hipódromo.

07:20 en Parque Aztlán ubicado en Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Sección.

Alcaldía Tlalpan

07:00 horas en Boulevard Picacho Ajusco No. 528, colonia Lomas de Padierna.

Alcaldía Gustavo A. Madero

20:00 horas en Av. Euzkaro y Calz. de los Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes.

20:15 en Planetario Luis Enrique Erro , Av. Wilfrido Massieu No. 394, colonia Nueva Industrial Vallejo.

20:35 en Parque María Teresa (Parque de los Cocodrilos), Granate s/n, colonia Estrella.

Alcaldía Coyoacán

20:45 en Escuela Secundaria Diurna N° 101 "Ludwig Van Beethoven", Miramontes y Sta. Ana s/n, colonia Avante.

