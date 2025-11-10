¡Alerta CDMX! No solo frío extremo, también caída de ceniza del Popocatépetl en estas alcaldías

El frente frío 13 está afectando a gran parte de la República mexicana; no obstante, la Ciudad de México (CDMX) no solo estará en alerta por las bajas temperaturas, sino también por la posible caída de ceniza hoy.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, durante este lunes 10 de noviembre se prevé la posible caída de ceniza volcánica del volcán Popocatépetl en al menos dos de las 16 alcaldías de la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX afectadas por la caída de ceniza hoy?

A través de las redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC emitió una alerta por caída de ceniza, debido a que el VAAC-NOAA de Washington reportó a las 08:46 horas emisión de ceniza volcánica con desplazamiento al oeste.

Por esta razón, se prevé que en las próximas horas, las alcaldías de la capital del país que podrían verse afectadas son las siguientes:



Alcaldía Milpa Alta

Alcaldía Tlalpan

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica en las demarcaciones @GobMilpaAlta y @TlalpanAl en el transcurso de las próximas 6 horas.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZO5zx9bCAR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

Recomendaciones en caso de caída de ceniza volcánica

En caso de caída de ceniza volcánica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Quedarse en casa

Cerrar puertas y ventanas

Cubrir la boca y nariz con un pañuelo húmedo si se sale

Proteger los depósitos de agua, y evitar las actividades al aire libre

Es importante recordar que en época de frío las partículas contaminantes se mantienen mucho más tiempo suspendidas en el aire, principalmente por las mañanas. Además de protegerse de la caída de ceniza volcánica, los ciudadanos de la capital del país deberán de tomar precauciones con el frío extremo, pues al menos, en la alcaldía Tlalpan se activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas de hasta 1 grado por las mañanas.

Asimismo, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco estarán afectadas por temperaturas de entre 4 y 6 grados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

