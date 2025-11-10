Bloqueo en Eje Central Lázaro Cárdenas con camiones, casas de campaña y lonas en la zona centro de la CDMX

Desde el mediodía de este lunes 10 de noviembre un grupo de manifestantes llevan a cabo un bloqueo en el Eje Central Lázaro Cárdenas en la zona centro de la CDMX. Debido a que no ha habido respuesta de las autoridades se han instalado casas de campaña y lonas provocando filas kilométricas en una de las principales avenidas de la capital del país.

Lo que comenzó como un bloqueo se ha transformado en un plantón, pues los manifestantes no permiten el paso y pusieron casas de campaña y lonas sobre el Eje Central.

🚗⚠️ Manifestantes cerraron la circulación vehicular en Eje Central al cruce con la calle de Tacuba en la CDMX



— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 10, 2025

¿Por qué hay bloqueo y plantón en Eje Central?

El plantón en Eje Central fue instalado por integrantes del Frente Indígena de Artesanos y Comerciantes que exigen atención por parte de la autoridad para que puedan vender sus productos en el centro de la Ciudad de México.

Los cortes sobre el eje central empiezan desde la zona de Fray Servando.

Señora de la tercera edad es atropellada en Eje Central

Al momento de que el Eje Central se encuentra bloqueado, una mujer de la tercera edad fue atropellada a la altura de la Calzada Izazaga.

Personal de servicios de emergencia de la alcaldía Cuauhtémoc ya se encuentran en el lugar, la mujer presenta un golpe en la parte de su espalda.

