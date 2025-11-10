inklusion.png Sitio accesible
La CDMX será un congelador por temperaturas de 1 grado, el frente frío otra vez hará de las suyas

El termómetro descenderá hasta 1° grado en seis alcaldías de la CDMX por las heladas; se activó una doble alerta por frío, así que abrígate bien.

Termómetro descenderá hasta 1° en la CDMX por frío intenso
@emmparkeer|X
Actualizado el 10 noviembre 2025 14:19hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Pese a un comienzo de semana gélido, el frente frío número 13 no dejará de provocar bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX) pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya advirtió sobre la activación de las alertas naranja y amarilla porque se espera que el termómetro disminuya hasta 1° durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, por lo que llamó a protegerse del frío.

La alerta naranja se activó para seis alcaldías, pues las heladas provocarán que el termómetro baje a entre 1° y 3°. No obstante la sensación térmica podría ser menor.

Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país

[VIDEO] El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.

¿Qué alcaldías de la CDMX se congelarán?

El clima será muy frío en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Recomendaciones ante la temporada de frío en CDMX

  • Proteger niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada
  • Usar crema para hidratar
  • Mantener el esquema de vacunación actualizando COVID, influenza y neumococo

Bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX

El frío intenso también se registrará en:

  • Coyoacán
  • Gustavo A. Madero
  • Tláhuac
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Clima 11 de noviembre en CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se espera un día muy frío para el martes 11 de noviembre en la mayor parte del país debido a una masa de aire ártica, la cual afectará sobre todo las zonas norte, oriente, centro y sureste del país.

CDMX
