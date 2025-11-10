La CDMX será un congelador por temperaturas de 1 grado, el frente frío otra vez hará de las suyas

Pese a un comienzo de semana gélido, el frente frío número 13 no dejará de provocar bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX) pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya advirtió sobre la activación de las alertas naranja y amarilla porque se espera que el termómetro disminuya hasta 1° durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, por lo que llamó a protegerse del frío.

La alerta naranja se activó para seis alcaldías, pues las heladas provocarán que el termómetro baje a entre 1° y 3°. No obstante la sensación térmica podría ser menor.

Frente frío 13 baja las temperaturas en todo el país [VIDEO] El frente frío 13 provoca lluvias, vientos fuertes y un descenso drástico de temperatura; autoridades piden tomar precauciones.

¿Qué alcaldías de la CDMX se congelarán?

El clima será muy frío en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco



🚨#AlertaADN



Recomendaciones ante la temporada de frío en CDMX

Proteger niños, niñas, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas

Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada

Usar crema para hidratar

Mantener el esquema de vacunación actualizando COVID, influenza y neumococo

Bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX

El frío intenso también se registrará en:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza



Clima 11 de noviembre en CDMX

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se espera un día muy frío para el martes 11 de noviembre en la mayor parte del país debido a una masa de aire ártica, la cual afectará sobre todo las zonas norte, oriente, centro y sureste del país.

⚠️🥶🧥 ¡Toma tus precauciones!

Mañana, la masa de aire ártica seguirá cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, por lo que se prevé ambiente #Frío a muy frío en zonas del norte, oriente, centro y sureste del país ⬇️ pic.twitter.com/wct6WX6A9S — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2025

