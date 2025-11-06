Líneas del Metro que hoy 6 de noviembre tienen retrasos y estaciones que están saturadas

El frío registrado en el Valle de México parece haber afectado al Metro CDMX hoy jueves 6 de noviembre, debido a que varias líneas tienen retrasos severos, pues el tiempo de espera en los andenes va de los 10 hasta los 20 minutos.

De acuerdo con los usuarios, las líneas del Metro CDMX con más problemas en su movilidad son:

Línea A: Pantitlán a La Paz

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 6: Martín Carrera a El Rosario

Línea 7: El Rosario a Martín Carrera

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Usuarios que se encuentran en la Línea 3 del Metro CDMX reportan que los trenes tardan mucho tiempo en pasar y en vez de que las autoridades del transporte notifiquen sobre los verdaderos retrasos no los muestran en las redes sociales.

Las estaciones más saturadas son:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Hidalgo

Balderas

Centro Médico

Zapata

Línea 3 de donde sacas 6 minutos el primer tren salió alas 5.10 segundo alas 5.25 tercer tren alas 5.40 son 15 minutos salida de cada tren en línea 3 no 6 hablen con la verdad bola de ineptos y huevones — Clemente Gutierrez (@Clement39148960) November 6, 2025

¿Por qué tarda la Línea 7 del Metro CDMX?

La Línea 7 es una de las más afectadas este jueves, ya que los tiempos de espera en los andenes son de 20 minutos, sin mencionar que los usuarios señalan que los trenes están detenidos.

A través de sus redes sociales, el Metro señaló que se agilizará la circulación y salida de los trenes de las terminales, sin explicar a qué se deben los retrasos en la ruta.

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 6, 2025

¿Qué estaciones del Metrobús no tienen servicio?

El servicio del Metrobús informó que la estación Xola de la Línea 2 no ofrece servicio en ambos sentidos por el reporte de una intervención. Ante ello, llama a los usuarios a tomar precauciones.

⚠️AVISO L2



8⃣Seguimos informando, por intervención en la estación.

❌Sin servicio: Xola, en ambos sentidos.

(Actualización 05:37 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 6, 2025

