inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Líneas del Metro que hoy 6 de noviembre tienen retrasos y estaciones que están saturadas

El Metro CDMX señaló que se agilizará el paso de los trenes en la Línea 7, donde los retrasos son de más de 20 minutos; algunas estaciones del Metrobús no tienen servicio.

Líneas del Metro CDMX saturadas hoy 6 de noviembre
@Juanito43457043/X
Actualizado el 06 noviembre 2025 06:57hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

El frío registrado en el Valle de México parece haber afectado al Metro CDMX hoy jueves 6 de noviembre, debido a que varias líneas tienen retrasos severos, pues el tiempo de espera en los andenes va de los 10 hasta los 20 minutos.

De acuerdo con los usuarios, las líneas del Metro CDMX con más problemas en su movilidad son:

  • Línea A: Pantitlán a La Paz
  • Línea 3: Indios Verdes a Universidad
  • Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña
  • Línea 6: Martín Carrera a El Rosario
  • Línea 7: El Rosario a Martín Carrera

Reparan socavón al exterior de estación Aquiles Serdán del Metro CDMX

[VIDEO] Usuarios refirieron que desde hace meses se comenzó a formar un importante hundimiento a las afueras de la estación de la Línea 7; así fue la reparación.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Usuarios que se encuentran en la Línea 3 del Metro CDMX reportan que los trenes tardan mucho tiempo en pasar y en vez de que las autoridades del transporte notifiquen sobre los verdaderos retrasos no los muestran en las redes sociales.

Las estaciones más saturadas son:

  • Indios Verdes
  • Deportivo 18 de Marzo
  • Hidalgo
  • Balderas
  • Centro Médico
  • Zapata

Suscríbete a nuestro    canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué tarda la Línea 7 del Metro CDMX?

La Línea 7 es una de las más afectadas este jueves, ya que los tiempos de espera en los andenes son de 20 minutos, sin mencionar que los usuarios señalan que los trenes están detenidos.

A través de sus redes sociales, el Metro señaló que se agilizará la circulación y salida de los trenes de las terminales, sin explicar a qué se deben los retrasos en la ruta.

¿Qué estaciones del Metrobús no tienen servicio?

El servicio del Metrobús informó que la estación Xola de la Línea 2 no ofrece servicio en ambos sentidos por el reporte de una intervención. Ante ello, llama a los usuarios a tomar precauciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram   y lleva la información en tus manos.

Metro CDMX
CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx