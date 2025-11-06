Revisa el calendario; autos con restricción y multa por no respetar el Hoy No Circula este 6 de noviembre

La Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el programa Hoy No Circula de este jueves 6 de noviembre, aplicará para todos los autos con engomado color verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma de verificación vehicular 1 y 2 respectivamente.

Fue a través de su calendario semanal, que la CAMe dio a conocer que este programa de movilidad que aplica en toda la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), inicia desde las 5:00 y termina hasta las 22:00 horas dentro de las fechas establecidas.

Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza [VIDEO] El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito de la CDMX estipula multas contra las personas que no respeten el Hoy No Circula. Estas pueden ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

Los oficiales de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón a los autos infractores. Será dentro de estos depósitos vehiculares, que los dueños de los vehículos podrán realizar los pagos correspondientes.

¿Qué se necesita para sacar un auto del corralón en CDMX?

Para poder sacar un vehículo del corralón, es importante señalar que se debe presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial

Copia de la factura o tarjeta de circulación

Pago de la multa correspondiente

Pago de los derechos por arrastre y días de resguardo

Llaves del vehículo

Licencia de conducir vigente

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025

Autos exentos al Hoy No Circula este 6 de noviembre

A pesar de las restricciones por el Hoy No Circula , es importante señalar que los autos con holograma de verificación 0 y 00 están exentos a este programa de movilidad, esto sin importar el color de su engomado y terminación de placa.

De igual forma, están exentos los carros eléctricos, híbridos y aquellos que cuenten con placa de persona con discapacidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

En cuanto al Estado de México, los municipios en los que aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.