Ciudad
Nota

Revisa el calendario; autos con restricción y multa por no respetar el Hoy No Circula este 6 de noviembre

El Hoy No Circula aplica entre las 5:00 y las 22:00 horas en toda la CDMX y algunos municipios del Edomex; multa por no respetarlo supera los 3 mil pesos.

Hoy No Circula 6 de noviembre
Adriana Juárez | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

La Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el programa Hoy No Circula de este jueves 6 de noviembre, aplicará para todos los autos con engomado color verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma de verificación vehicular 1 y 2 respectivamente.

Fue a través de su calendario semanal, que la CAMe dio a conocer que este programa de movilidad que aplica en toda la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), inicia desde las 5:00 y termina hasta las 22:00 horas dentro de las fechas establecidas.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Es importante mencionar que el Reglamento de Tránsito de la CDMX estipula multas contra las personas que no respeten el Hoy No Circula. Estas pueden ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos mexicanos, esto dependiendo del caso del infractor.

Los oficiales de tránsito están completamente facultados en remitir al corralón a los autos infractores. Será dentro de estos depósitos vehiculares, que los dueños de los vehículos podrán realizar los pagos correspondientes.

¿Qué se necesita para sacar un auto del corralón en CDMX?

Para poder sacar un vehículo del corralón, es importante señalar que se debe presentar la siguiente documentación:

  • Identificación oficial
  • Copia de la factura o tarjeta de circulación
  • Pago de la multa correspondiente
  • Pago de los derechos por arrastre y días de resguardo
  • Llaves del vehículo
  • Licencia de conducir vigente

Autos exentos al Hoy No Circula este 6 de noviembre

A pesar de las restricciones por el Hoy No Circula , es importante señalar que los autos con holograma de verificación 0 y 00 están exentos a este programa de movilidad, esto sin importar el color de su engomado y terminación de placa.

De igual forma, están exentos los carros eléctricos, híbridos y aquellos que cuenten con placa de persona con discapacidad.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

En cuanto al Estado de México, los municipios en los que aplica el Hoy No Circula son:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Hoy no circula
CDMX
