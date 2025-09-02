Remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX ya tiene fecha; prevén cierre parcial de estaciones

Diciembre del próximo 2026 es la fecha en la que las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) iniciarán con los trabajos de remodelación de la Línea 3 del Metro , pues de acuerdo con el gobierno capitalino es hasta finales del próximo año que se tiene contemplados los cierres de estaciones y tramos de la ruta Indios Verdes-Universidad.

Fue en el primer informe de gobierno presentado por Clara Brugada, que se señaló que se tiene contemplado un plan para mejorar la movilidad por la vía de transporte público en la CDMX, por lo cual se contemplan obras en las líneas 3, A y B a lo largo de los próximos meses.

¿Cuáles serán los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro CDMX?

Centrándonos principalmente en la Línea 3 del Metro CDMX, se informó que las obras contemplan la adquisición de hasta 45 nuevos trenes, así como la rehabilitación de infraestructura en todo el tramo de la red.

Es por ello que se prevé la renovación general de las estaciones, así como en los sistemas eléctricos, hidráulicos y de señalización con la finalidad de mejorar la experiencia y reducir los tiempos de traslado de los usuarios capitalinos.

¿Qué estaciones cerrarán durante la remodelación de la Línea 3?

A pesar del anuncio dado a conocer por las autoridades capitalinas, no se informó cuáles serán las primeras estaciones en cerrar sus puertas por los trabajos de remodelación, por lo cual hasta el momento se contempla el funcionamiento de todas las estaciones de esta línea del Metro hasta nuevo aviso.

De igual forma es importante señalar que se contempla el inicio paulatino de las obras, por lo cual durante los primeros meses de las labores aún se podría contar con el servicio.

Usuarios reportan fallas y retrasos constantes en la Línea 3 del Metro CDMX

A lo largo del presente 2025 decenas de usuarios han mostrado su descontento con el funcionamiento de la Línea 3 del Metro capitalino, pues algunos de ellos han llegado a reportar retrasos de más de 10 minutos por tren, así como la falta de mantenimiento en las zonas de aire acondicionado y de ventanas.

Por otro lado, también se han mantenido los reclamos para las fallas que tienen algunas de las escaleras eléctricas de todas las estaciones, pues algunas de ellas aún se mantienen sin servicio.

¿Qué líneas del Metro CDMX siguen en remodelación?

Vale la pena mencionar que en pleno 2025 las estaciones del Metro CDMX que se mantienen sin dar servicio son las de Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, todas de la Línea 1 que se ha mantenido en remodelación desde julio del pasado 2022.

