Ciudad
Video

Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza

El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.

Publicado por: Yael Toribio

  • El choque se registró en Circuito Interior durante la mañana de este 5 de noviembre
  • El percance ocurrió a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez
  • Autoridades acordonaron la zona durante varios minutos
  • Se registró tráfico pesado en la zona del accidente
  • Accidente ocurrió con dirección al AICM
CDMX
