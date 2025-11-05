Accidente en Circuito Interior deja una persona vida en la Venustiano Carranza
El accidente se registró a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, Circuito Interior sufrió afectaciones.
Publicado por: Yael Toribio
- El choque se registró en Circuito Interior durante la mañana de este 5 de noviembre
- El percance ocurrió a la altura de la calle Cardonal de la colonia Valle Gómez
- Autoridades acordonaron la zona durante varios minutos
- Se registró tráfico pesado en la zona del accidente
- Accidente ocurrió con dirección al AICM