Aparatoso choque entre un taxi y un trolebús deja personas lesionadas en Coyoacán
Justo en el cruce de la Av. Aztecas y la calle Rey Tlatecuhtli, un taxi y un trolebús se impactaron directamente y los heridos tuvieron que ser llevados al hospital
Durante la tarde del martes 7 de octubre se registró un fuerte choque entre una unidad de Trolebús y un taxi, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, provocando que al menos un par de personas salieran lesionadas.
El accidente ocurrió en el cruce de Avenida Aztecas y la calle Rey Tlaltecuhtli, en la colonia Ajusco, provocando que dos personas fueran llevadas al hospital por el impacto, entre ellas, una menor de edad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Lo que sabemos del choque entre un trolebús y un taxi
Como era de esperarse, el taxi fue el vehículo que se llevó la peor parte en el choque; su parte delantera quedó completamente destruida y el chofer quedó prensado tras el choque, por lo que los bomberos tuvieron que intervenir para liberarlo.
En cuanto al trolebús, el chofer fue detenido y llevado al ministerio público correspondiente para deslindar responsabilidades y comenzar con la investigación del hecho.
Además el conductor del taxi, hubo heridos que iban a bordo del trolebús y que sufrieron lesiones cuando ocurrió el choque; tuvieron que ser trasladadas al hospital por una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
¿Cómo ocurrió el accidente?
Testigos señalan que fue culpa del taxista, ya que no respetó una luz roja del semáforo y avanzó sin percatarse de que la unidad de transporte público se acercaba.
🚨🚍🚕 Se registró un choque entre un Trolebús y un taxi que dejó al menos 2 personas lesionadas en la Avenida Aztecas, Col. Ajusco Coyoacán, alcaldía Coyoacán (@Alcaldia_Coy)— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2025
📹: @JesusSaviola pic.twitter.com/j3pf33SBp1
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.