Aparatoso choque entre un taxi y un trolebús deja personas lesionadas en Coyoacán

Durante la tarde del martes 7 de octubre se registró un fuerte choque entre una unidad de Trolebús y un taxi, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, provocando que al menos un par de personas salieran lesionadas.

El accidente ocurrió en el cruce de Avenida Aztecas y la calle Rey Tlaltecuhtli, en la colonia Ajusco, provocando que dos personas fueran llevadas al hospital por el impacto, entre ellas, una menor de edad.

Lo que sabemos del choque entre un trolebús y un taxi

Como era de esperarse, el taxi fue el vehículo que se llevó la peor parte en el choque; su parte delantera quedó completamente destruida y el chofer quedó prensado tras el choque, por lo que los bomberos tuvieron que intervenir para liberarlo.

En cuanto al trolebús, el chofer fue detenido y llevado al ministerio público correspondiente para deslindar responsabilidades y comenzar con la investigación del hecho.

Además el conductor del taxi, hubo heridos que iban a bordo del trolebús y que sufrieron lesiones cuando ocurrió el choque; tuvieron que ser trasladadas al hospital por una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos señalan que fue culpa del taxista, ya que no respetó una luz roja del semáforo y avanzó sin percatarse de que la unidad de transporte público se acercaba.

