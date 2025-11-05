¿Cómo consultar el abasto de agua en tu colonia paso a paso?

Ingresa al micrositio oficial “Agua en tu colonia” del SACMEX en CDMX, donde seleccionas tu alcaldía y colonia para obtener datos en tiempo real sobre el suministro hídrico, incluyendo fuentes como pozos profundos o el Sistema Cutzamala
Una vez seleccionada la zona, el mapa interactivo muestra la programación de abasto de agua potable, alertas por sequía o mantenimiento, y recomendaciones para almacenar en cisternas durante periodos de escasez en la Zona Metropolitana del Valle de México
Descubre si el agua proviene de presas como Valle de Bravo o El Bosque, y verifica estatus como “normal”, “obra en progreso” o “reducción por crisis hídrica”, ideal para planificar el consumo en colonias afectadas por recortes
Si detectas irregularidades en el flujo, usa el botón de reporte integrado para notificar a especialistas del SACMEX, contribuyendo a la gestión integral del agua y mejorando la transparencia en la distribución por tandeo
ientras consultas, aplica hábitos como reducir fugas y reutilizar gris, ya que el 25% del abasto depende de embalses bajos, ayudando a sostener el servicio en alcaldías con mayor demanda como Iztapalapa o Gustavo A. Madero
La herramienta se actualiza constantemente por operación de red hidráulica, permitiendo monitoreo diario del abasto de agua en tu colonia y evitando protestas por falta de información oficial sobre la crisis de agua en CDMX